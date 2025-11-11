الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

الاستماع لأقوال شهود العيان في نشوب حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

إطفاء حريق
إطفاء حريق
تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في حادث إصابة 9 أشخاص إثر نشوب حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب الحريق. 

 

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مصنع على مساحة 500 متر مكون من 3 طوابق، تسبب في سقوط عدد من الضحايا. 

 

تفاصيل الحريق 

كانت غرفة عمليات الجيزة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المصنع لمنع امتداد ألسنة اللهب.

 

ويكثف رجال الأمن تحرياتهم لتحديد سبب الحريق الذى أسفر عن إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق وحروق، وتم نقلهم  إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب المعمل الجنائى لتحديد سبب الحريق.

