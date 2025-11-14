الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 300 شرطي من غزة لهذا السبب

الاتحاد الأوروبي،فيتو
الاتحاد الأوروبي،فيتو
18 حجم الخط

 أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، بحسب وثيقة اطلعت عليها، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في الأسبوع المقبل مقترحًا لتولي التكتل مهمة تدريب 3000 شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم في وقت لاحق في قطاع غزة.

وفي وثيقة أعدتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع للوزراء في 20 نوفمبر، طرح المسؤولون خيارات للمساهمة في تنفيذ الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة والمؤلفة من 20 نقطة.

ووافقت إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر على المرحلة الأولى من الخطة، غير أن تطبيق بقية أجزائها لا يزال يكتنفه قدر كبير من الغموض.

وتتضمن الوثيقة مقترحات من دائرة العمل الخارجي الأوروبية لتوسيع نطاق بعثتي الاتحاد الأوروبي المدنيتين في المنطقة، واللتين تركزان على دعم إدارة الحدود وتعزيز إصلاحات السلطة الفلسطينية في مجالي الشرطة والقضاء.

وأوضحت الوثيقة أنه يمكن لبعثة دعم الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي أن "تتولى زمام الأمور في تدريب قوة الشرطة الفلسطينية في غزة عبر تقديم التدريب والدعم المباشرين لنحو ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني (مدرجين على كشوف وظائف السلطة الفلسطينية) من غزة، مع استهداف تدريب القوة الكاملة التي تضم نحو 13 ألف عنصر في الشرطة الفلسطينية".

وتطرح الوثيقة خيار توسيع نطاق مهمة مراقبة الحدود المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح ليشمل معابر حدودية أخرى.

ولكن احتمالات مضي الاتحاد الأوروبي قدمًا في هذه المبادرات يكتنفها الغموض.

واقترحت روسيا أمس الخميس مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة صاغته بشأن غزة، في تحد لمساعي واشنطن الرامية إلى تمرير النص الأمريكي الذي يدعم خطة الرئيس ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل إسرائيل وحركة حماس الاتحاد الاوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس حركة حماس

مواد متعلقة

لأول مرة بالشرق الأوسط، مهرجان القاهرة السينمائي يعرض "كان ياما كان في غزة"

الأمطار الغزيرة تزيد معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم

ميناء العريش يستقبل سفينة مساعدات تركية لإغاثة قطاع غزة

استشهاد فلسطينية بمسيرة إسرائيلية في قطاع غزة

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

جنيهان انخفاضًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

أبو تريكة ينعي محمد صبري بهذه الطريقة

انسحاب مثير للطيران بعد تأخره بـ 12 هدفًا أمام الأهلي في دوري السيدات

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التصرف في الأمانة من أجل المصلحة ؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads