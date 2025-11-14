الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 300 شرطي من غزة لهذا السبب

18 حجم الخط

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، بحسب وثيقة اطلعت عليها، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في الأسبوع المقبل مقترحًا لتولي التكتل مهمة تدريب 3000 شرطي فلسطيني، بهدف نشرهم في وقت لاحق في قطاع غزة.

وفي وثيقة أعدتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع للوزراء في 20 نوفمبر، طرح المسؤولون خيارات للمساهمة في تنفيذ الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة والمؤلفة من 20 نقطة.

ووافقت إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر على المرحلة الأولى من الخطة، غير أن تطبيق بقية أجزائها لا يزال يكتنفه قدر كبير من الغموض.

وتتضمن الوثيقة مقترحات من دائرة العمل الخارجي الأوروبية لتوسيع نطاق بعثتي الاتحاد الأوروبي المدنيتين في المنطقة، واللتين تركزان على دعم إدارة الحدود وتعزيز إصلاحات السلطة الفلسطينية في مجالي الشرطة والقضاء.

وأوضحت الوثيقة أنه يمكن لبعثة دعم الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي أن "تتولى زمام الأمور في تدريب قوة الشرطة الفلسطينية في غزة عبر تقديم التدريب والدعم المباشرين لنحو ثلاثة آلاف شرطي فلسطيني (مدرجين على كشوف وظائف السلطة الفلسطينية) من غزة، مع استهداف تدريب القوة الكاملة التي تضم نحو 13 ألف عنصر في الشرطة الفلسطينية".

وتطرح الوثيقة خيار توسيع نطاق مهمة مراقبة الحدود المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح ليشمل معابر حدودية أخرى.

ولكن احتمالات مضي الاتحاد الأوروبي قدمًا في هذه المبادرات يكتنفها الغموض.

واقترحت روسيا أمس الخميس مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة صاغته بشأن غزة، في تحد لمساعي واشنطن الرامية إلى تمرير النص الأمريكي الذي يدعم خطة الرئيس ترامب.

