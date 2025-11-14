الجمعة 14 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الأمطار الغزيرة تزيد معاناة النازحين في غزة وتغرق خيامهم

أمطار غزة
دخل المنخفض الجوي فجر اليوم قطاع غزة، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح شديدة.

وقالت مصادر محلية إن الأمطار هطلت بغزارة في قطاع غزة، ما تسبب في غرق خيام النازحين في أكثر من منطقة في القطاع.

 

وأضافت المصادر أن إصابات سجلت في صفوف المواطنين جراء غرق الخيام المهترئة.

 

ويواجه سكان قطاع غزة والنازحون وضعًا إنسانيا كارثيا بعد أكثر من 25 شهرًا من الإبادة الجماعية، فهناك أكثر من 900 ألف مواطن يعيشون وسط دمار شامل، ينتظرون منخفضًا جويًا يهدد حياتهم بشكل مباشر.

 

الخيام الممزقة على شاطئ البحر، الساحات الموحلة، الطرق المدمرة، محطات الصرف الصحي المعطلة، كلها عناصر لمشهد يزداد قتامة كل ساعة، نتيجة التدمير الإسرائيلي الممنهج لكل شيء.

 

المتحدث باسم بلدية خانيونس صائب لقان يقول إن المنخفض المقبل خطير ويهدد بإغراق آلاف الخيام الممتدة على طول الساحل وغمر مناطق كاملة داخل المدينة.

 

وأشار إلى أن برك تجميع مياه الأمطار امتلأت بمستويات تنذر بالانفجار، وأن شبكات الصرف الصحي شبه مشلولة في ظل دمار تجاوز قدرة أي بنية تحتية على الاحتمال.

 

 ويوضح لقان أن 85 % من شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي خرجت من الخدمة بشكل شبه كامل، مضيفا أن محطات الصرف الصحي مهددة بالتوقف بسبب نقص الوقود، وأن المدينة تعتمد على 16 ألف لتر فقط وصلتها بعد وقف إطلاق النار، وهي كمية لا تكفي لثلاثة أيام تشغيل. طواقم البلدية تعمل بمعدات بدائية لإقامة سواتر ترابية وتعديل مجرى الأودية لكنها تصطدم بحجم دمار لا يمكن احتواؤه.

 

