حبس المتهم بقتل المهندس الكيميائى 4 أيام على ذمة التحقيقات بالإسكندرية

حبس المتهم بقتل المهندس
حبس المتهم بقتل المهندس الكيميائى
قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس المتهم بقتل صديقه  المهندس الكيميائي بسلاح ناري بمنطقة الموقف الجديد بدائرة كرموز، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يجدد له في الميعاد.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا توضيحيًا بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل مهندس بالإسكندرية، وزعم بعض الحسابات أنه مهندس كيمياء نووية، مؤكدة أن تلك الادعاءات غير صحيحة، وأن الحادث تم التعامل معه قانونيًا فور وقوعه.

وذكرت الوزارة أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة كرموز بالإسكندرية يفيد بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر مما أدى إلى وفاته، وفرار الجاني بسيارته من موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة حدثت نتيجة مشاجرة بين المتوفى – حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات – وبين صديقه، الذي أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلًا.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الجريمة، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم الدخيلة، ويعاني من اضطرابات نفسية سبق أن استوجبت إيداعه بأحد المصحات النفسية، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

