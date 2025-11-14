الجمعة 14 نوفمبر 2025
محافظات

تشييع جثمان المهندس الكيميائى لمثواه الأخير فى الإسكندرية

تشييع جثمان المهندس
تشييع جثمان المهندس الكيميائى
شيع العشرات من أسرة مهندس الكيمياء عبد الله أحمد الحمصاني، منذ قليل، جثمانه من أمام مسجد العمرى وسط المحافظة لمقابر العائلة بمحافظة الإسكندرية.

وخيمت حالة من الحزن الشديد مصحوبة بالبكاء والصراخ بين أسرة المهندس الكيميائى خلال تشييع الجثمان لمثواه الأخير.

 

وكانت محافظة الإسكندرية شهدت أول أمس الأربعاء حادث مقتل المهندس عبد الله الحمصاني على يد شريكه بعد أن أطلق عليه 7 رصاصات لخلافات مالية بينهما. 

 

وصرحت نيابة كرموز، تحت إشراف المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، أمس الخميس، بدفن جثمان المجني عليه بعد انتهاء التقرير الطب الشرعي، وأصدرت قرارًا بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

 

وتواصل نيابة كرموز الجزئية، بإشراف المستشار محمد غازي، مدير النيابة، والمستشار محمد أسامة، التحقيق في ملابسات الحادث، برفقة سكرتير النيابة حسام الدين أحمد، حيث باشرت النيابة جمع الأدلة والشهادات للكشف عن تفاصيل الواقعة.

