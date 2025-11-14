رئيس القابضة للمياه يتابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بالمحافظات

18 حجم الخط

تابع المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود الشركات التابعة في التعامل مع موجة الأمطار التي شهدتها عدد من المحافظات، والتي تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وذلك في إطار استعدادات الشركات وتمركزات المعدات طبقًا لخطة الطوارئ والانتشار السريع.

وأكد المهندس أحمد جابر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الشركات التابعة على مستوى المحافظات، تحسبًا للتقلبات الجوية، مشيرًا إلى تفعيل غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة التنفيذية لضمان التدخل الفوري ورفع آثار الأمطار أولًا بأول.

وأوضح أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرفة الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، التي تعمل بالتنسيق المباشر مع غرف عمليات الشركات التابعة، لضمان إدارة الموقف الميداني بكفاءة وسرعة.

وتابع رئيس الشركة القابضة أعمال سحب تجمعات المياه بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، والتأكد من سرعة التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار.

جهود شركة محافظات القناة في رفع تجمعات مياه الأمطار ببورسعيد

من جانبه، واصل اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، متابعة أعمال الفرق الفنية في رفع وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة بورسعيد، في ظل ما شهدته المحافظة من أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

وأشار عصمت إلى تعزيز تمركزات سيارات ومعدات الشركة، ومتابعة انتشار الجهات المعنية بالمناطق الأكثر تأثرًا، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد وتواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ.

رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع ميدانيًا التعامل مع الأمطار أثناء النوة

فيما قام المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة خلال النوة الحالية، والاطمئنان على انتشار المعدات بالشوارع والميادين للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي ظهرت في بعض المناطق.

وشدد قنديل على استمرار حالة الطوارئ بجميع القطاعات، ومتابعة حركة المعدات لحظيًا لضمان سرعة التدخل ورفع أي تجمعات للمياه، حفاظًا على السيولة المرورية وعدم تعطيل حياة المواطنين.

كما وجه رؤساء القطاعات بتكثيف المرور الميداني على مدار 24 ساعة، والاستجابة الفورية للبلاغات الواردة عبر غرفة الطوارئ التي تعمل دون توقف.

وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت أمطارًا "غزيرة" على معظم المناطق، مناشدًا المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار عبر الخط الساخن "175".

