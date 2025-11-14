رونالدو مهدد بالغياب عن أولى مباريات البرتغال في المونديال

18 حجم الخط

يواجه كريستيانو رونالدو، خطر الغياب عن مباراة البرتغال الافتتاحية في كأس العالم 2026، وذلك بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام جمهورية أيرلندا في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تسمح بزيادة العقوبة في حال وصف السلوك بالعنيف، وهو ما قد يهدد رونالدو بإيقاف يصل إلى مباراتين.

وأضافت أنه في حال حدوث ذلك، قد يجد صاحب الـ40 عامًا نفسه خارج أولى مباريات البرتغال في المونديال، مع اقتراب المنتخب من حسم التأهل.

منتخب البرتغال كان قد سقط أمام منتخب أيرلندا (2-0)، أمس الخميس، ليتأجل حسم تأهل فريق كريستيانو رونالدو إلى كأس العالم للجولة الختامية.

جاءت الواقعة بعد احتكاك قوي بين رونالدو ومدافع إيبسويتش تاون دارا أوشيا، قبل أن يقرر الحكم تغيير البطاقة من صفراء إلى حمراء بعد العودة لتقنية الفيديو.

مع تأكد غياب النجم البرتغالي عن المواجهة الأخيرة للتصفيات أمام أرمينيا، تتجه الأنظار إلى قرار لجنة الانضباط بشأن إمكانية تمديد الإيقاف.

يواجه منتخب البرتغال منتخب أرمينيا، في مباراة الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، مساء الأحد المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.

