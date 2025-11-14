8 دول أوروبية توقع على مذكرة تفاهم لضمان التنقل العسكري في أوروبا

18 حجم الخط

ذكرت وكالة أنباء "إيلتا" نقلا عن وزارة الدفاع الليتوانية، بأن 8 دول أوروبية وقعت مذكرة تفاهم لضمان التنقل العسكري في أوروبا.

اتفاقية أوروبية لضمان التنقل العسكري

وأكدت الوكالة: "أن ليتوانيا و7 دول أوروبية أخرى وقعوا مذكرة تفاهم لضمان التنقل العسكري في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية.. مع بلجيكا والتشيك وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا وسلوفاكيا".

وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى "توحيد قواعد عبور حدود الدول، وضمان إدارة وتنسيق وسائل النقل بشكل مشترك، وتبادل المعلومات الفعال، والتطوير المتزامن للبنية التحتية".

أوروبا تستعد للحرب مع روسيا

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" في نهاية الشهر الماضي عن مسؤولين لم تسمهم أن المفوضية الأوروبية تعمل على تطوير خطة مع الحكومات الأعضاء وحلف "الناتو" لنشر المعدات العسكرية في حالة نشوب صراع مع روسيا.

وكتبت الصحيفة: "تعمل المفوضية الأوروبية مع الحكومات الوطنية وحلف "الناتو" لتنسيق الاستخدام المشترك للشاحنات وعربات السكك الحديدية والعبارات القادرة على نقل الدبابات والمدفعية الثقيلة عبر القارة في حالة الحرب".

