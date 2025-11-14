الجمعة 14 نوفمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما وأبرزها مصر ضد سويسرا، والمغرب ضد أمريكا.

كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما 

وتأتي مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

البرتغال ضد بلجيكا - 2:30 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 1
زامبيا ضد مالي - 2:30 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 2
سويسرا ضد مصر - 3 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة
فرنسا ضد كولومبيا - 3:30 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 3
الأرجنتين ضد المكسيك - 4:45 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 4
أيرلندا ضد كندا - 5:15 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 1
أمريكا ضد المغرب - 5:45 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة
البرازيل ضد باراجواي - 5:45 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 2

الجريدة الرسمية