مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين

18 حجم الخط

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما وأبرزها مصر ضد سويسرا، والمغرب ضد أمريكا.

كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

وتأتي مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

البرتغال ضد بلجيكا - 2:30 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

زامبيا ضد مالي - 2:30 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 2

سويسرا ضد مصر - 3 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة

فرنسا ضد كولومبيا - 3:30 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 3

الأرجنتين ضد المكسيك - 4:45 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 4

أيرلندا ضد كندا - 5:15 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 1

أمريكا ضد المغرب - 5:45 مساءً - قناة بي إن سبورتس المفتوحة

البرازيل ضد باراجواي - 5:45 مساءً - قناة بي إن سبورت إكسترا 2

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.