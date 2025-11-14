اشتباكات مسلحة بـ"الهاون والرشاشات" في 4 بلدات بالسويداء السورية

18 حجم الخط

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة، بوقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون وقوات الأمن السورية في محافظة السويداء.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله إن "مجموعات خارجة عن القانون تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بلدات ولجا وتل الأقرع وتل حديد والمزرعة بريف السويداء".



من جهتها، نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصادر أمنية قولها إن "العصابات المتمردة في السويداء تستهدف مواقع للقوى الأمنية في تل الأقرع ومنطقة المزرعة".

وذكرت قيادة الأمن الداخلي في السويداء للقناة أن "العصابات المتمردة في السويداء جددت لليوم الثالث على التوالي خروقات وقف النار وقصفت مواقع في ريف المحافظة ما أدى لوقوع مصابين من قوى الأمن".



وقالت المصادر الأمنية إن "ما يجري من خرق متكرر لوقف النار في السويداء تتحمله العصابات المتمردة والجهات التي تعمل على زعزعة الاستقرار في المحافظة".

وأشارت المصادر إلى أن "قوى الأمن الداخلي أحبطت عددًا من محاولات التقدم التي شنتها العصابات المتمردة من عدة محاور في المنطقة".



ومن جانبه كشف سليمان عبد الباقي مدير الأمن الداخلي في السويداء، تفاصيل وتطورات الأحداث التي تشهدها المحافظة والتي شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة.



وقال عبدالباقي في منشور عبر "فيسبوك": "ما زالت لليوم الثالث تقوم العصابات ومليشيات الحرس اللاوطني بالخرق واستهداف مناطق تواجد قوى الأمن الداخلي بالمحافظة".

وأضاف مدير أمن السويداء: "التعليمات حاسمة من قائد الأمن الداخلي بالمحافظة بالرد فقط على مصادر النيران بعد التثبيت والتصوير وتوثيق الخرق الذي يحصل".

وتابع عبدالباقي: "نؤكد لأهلنا المدنيين والفصائل الشريفة التي همها الدفاع عن أرضها وعرضها لا تنجروا وراء الشائعات والكذب أن الأمن يقوم بالخرق واستهدافكم، هذه الأخبار كاذبة ونحن على اطلاع بأي نقطة يحصل فيها اشتباك".

وأردف قائلًا: "كما نؤكد للجميع أن قوات الأمن الداخلي تقوم بالحفاظ على سلامة المدنيين وأمنهم وحمايتهم وعدم التصعيد للتأكيد على سلامة المدنيين. ولا ضامن لنا ولكم غير الدولة السورية في بسط الأمن والاستقرار في المحافظة".

وختم مدير أمن السويداء قائلًا: "أكدنا لأهلنا الجميع أن الدم لا يجر غير الدم والفتنة أشد من القتل وأيدينا ممدودة للشرفاء".

