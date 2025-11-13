كم لاعب عربي نافس على جائزة بوشكاش قبل مهاجم الزمالك؟

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قائمة المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في مسابقات الرجال خلال العام الحالي.

واختار الفيفا 11 هدفًا، سُجلت في الفترة بين 11 أغسطس 2024 و2 أغسطس 2025، للتنافس على الجائزة التي سيتم تسليمها ضمن حفل جوائز الأفضل، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الاختيارات شملت نجومًا لامعة، على رأسها لامين يامال، جناح برشلونة، بهدفه الرائع في مرمى إسبانيول بالدوري الإسباني، يوم 15 مايو الماضي، بجانب ديكلان رايس، نجم آرسنال الإنجليزي، بهدفه الشهير أمام ريال مدريد الإسباني، في شهر أبريل الماضي بدوري أبطال أوروبا.



مهاجم الزمالك

لاعب عربي وحيد كان ضمن الاختيارات الرسمية المعلنة من جانب الفيفا، وهو عمرو ناصر مهاجم الزمالك، الذي سجل هدفًا رائعًا في مرمى الأهلي، بقميص فريقه السابق فاركو، في بطولة كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر) يوم 17 أبريل الماضي، باستاد السلام في القاهرة.



ووجه عمرو ناصر ضربة مزدوجة خلفية سكنت شباك الأهلي، مسجلا هدف التقدم لصالح فريقه في تلك المباراة.

وجاءت جميع الأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش 2025 كالتالي:

ألياندرو – فيتوريا × كروزيرو

أليساندرو ديولا – كالياري × فينتسيا

بيدرو دي لا فيجا – سياتل ساوندرز × كروز أزول

سانتياجو مونتيل – إنديبندينتي × إنديبندينتي دريفاديفيا

عمرو ناصر – فاركو × الأهلي

كارلوس أورانيتا – أطلس × كوراتيرو

لوكاس ريبيرو – صن داونز × بوروسيا دورتموند

ديكلان رايس – آرسنال × ريال مدريد

رزقي ريدهو – بيرسا جاكرتا × أرياما

كيفين رودريجز – قاسم باشا × ريزا سبور

لامين يامال – برشلونة × إسبانيول

تاريخ جائزة بوشكاش

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" أطلق جائزة بوشكاش رسميًا، يوم 20 أكتوبر 2009، تحت إشراف سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق، لاختيار صاحب أجمل هدف على مدار العام.



وتم إطلاق اسم بوشكاش على هذه الجائزة، تخليدًا لأسطورة ريال مدريد الإسباني فيرينتس بوشكاش، نجم منتخب المجر السابق، الذي سجل 806 أهداف خلال 793 مباراة، وهو أفضل هداف بحسب الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء في القرن الماضي.

وأعلنت الفيفا، في سياق تقديم المرشحين لجائزة الموسم الحالي، أن الاختيار سيكون منقسمًا بين تصويت الجماهير، ورأي لجنة الأساطير في الفيفا.

وهناك إنجاز لافت في جائزة بوشكاش، بطله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني وقائد إنتر ميامي الأمريكي الحالي، الذي تم ترشيحه لهذه الجائزة 7 مرات (رقم قياسي)، لكن المفارقة أنه لم يحققها حتى الآن.

اللاعبون العرب وجائزة بوشكاش

ويعد النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أول لاعب عربي يتم ترشيحه للفوز بهذه الجائزة، وهو أيضًا أول عربي يتوج بها.



وتم ترشيح هدف محمد صلاح لصالح فريقه ليفربول في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي للفوز بالجائزة، وتفوق بالفعل وحسم اللقب متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهدفه الأيقوني الشهير مع ريال مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي، في دوري أبطال أوروبا.



وتفوق صلاح أيضًا في تلك النسخة على هدف سجله الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع منتخب بلاده أمام نيجيريا في كأس العالم 2018، بجانب هدف الويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد، ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

رياض محرز

وفي يوم 17 يناير 2022، تم ترشيح هدف للنجم الجزائري رياض محرز مع منتخب بلاده أمام زيمبابوي، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ضمن سباق جائزة بوشكاش.



وحل هدف محرز في المركز السادس وقتها، بينما فاز بهذه الجائزة النجم الأرجنتيني إريك لاميلا، بهدفه الشهير مع توتنهام أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي.

ياسين بنزية

كان النجم الجزائري ياسين بنزية على أعتاب الفوز بهذه الجائزة، وتكرار إنجاز محمد صلاح، بعد أن سجل هدفًا لمنتخب بلاده في مباراة ودية ضد جنوب أفريقيا، عام 2024.



واحتل بنزية المركز الثاني في السباق على هذه الجائزة العالمية، لكنه حل ثانيًا خلف هدف الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو، مع فريقه مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

حسن الهيدوس

حصل النجم القطري حسن الهيدوس على المركز العاشر، ضمن قائمة الترشيحات في جائزة بوشكاش خلال العام الماضي، بهدفه مع منتخب قطر أمام الصين في بطولة كأس آسيا 2023.

ولم يسبق أن ترشح لاعب عربي مرتين لهذه الجائزة. ويعد أكثر من ترشح لها هو الأرجنتيني ليونيل ميسي (7 مرات)، ثم البرازيلي نيمار الذي ترشح 5 مرات، يليه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (4 مرات)، كما ترشح البرتغالي كريستيانو رونالدو مرتين.

وأكثر دولة فاز لاعبوها بهذه الجائزة هي البرازيل، بواقع 3 مرات في نسخ 2011، 2015، و2023، عن طريق جويليرمي مادروجا مع فريقه بوتافوجو أمام نوفورزينتينو، في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، وفينديل ليرا، لاعب جويانسيسا، والنجم نيمار مع فريقه سانتوس.

