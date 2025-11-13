منتخب إنجلترا يهزم صربيا 2-0 في تصفيات كأس العالم

18 حجم الخط

انتهت مباراة منتخب إنجلترا ضد صربيا بفوز المنتخب الإنجليزي 0/2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

سجل بوكايو ساكا هدف منتخب إنجلترا في شباك صربيا بالدقيقة 28، وأضاف إيبيريشي إيز

الهدف الثاني لمنتخب الأسود الثلاثة بالدقيقة 90 +2.

وبهذه النتيجة رفع منتخب انجلترا رصيده للنقطة 21 متربعا علي صدارة مجموعته في تصفيات قارة أوروبا للمونديال علما بأن المنتخب الإنجليزي حسم تأهله لمونديال 2026 قبل الجولة الجارية من التصفيات.

تشكيل منتخب إنجلترا ضد صربيا

تشكيل صربيا أمام إنجلترا

قائمة منتخب إنجلترا لمباراتي صربيا وألبانيا

حراسة المرمى: دين هندرسون "كريستال بالاس"- جوردان بيكفورد "إيفرتون"- نيك بوب "نيوكاسل يونايتد".

خط الدفاع: دان بيرن "نيوكاسل"- مارك جويهي "كريستال بالاس"- ريس جيمس "تشيلسي"- إزري كوانساه "أستون فيلا"- نيكو أوريلي "مانشستر سيتي"- جاريل كوانساه "بايرليفركوزن"- دجيد سبينس "توتنهام"- جون ستونز "مانشستر سيتي"

خط الوسط: إليوت أندرسون "نوتينجهام فورست"- جود بيلينجهام "ريال مدريد" - جوردان هندرسون "برينتفورد" -ديكلان رايس "آرسنال" - مورجان روجرز "أستون فيلا" -أليكس سكوت "بورنموث"- آدم وارتون "كريستال بالاس"

خط الهجوم: جارود بوين "وست هام" - إيبيريتشي إيزي "آرسنال"- فيل فودين "مانشستر سيتي" -أنتوني جوردون "نيوكاسل" -هاري كين "بايرن ميونخ"- ماركوس راشفورد "برشلونة"- بوكايو ساكا "آرسنال".

