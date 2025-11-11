الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

100 عضو ديمقراطي بالكونجرس يدعون لقانون مكافحة العنف في الضفة الغربية

اعتداءات المستوطنين
اعتداءات المستوطنين باتلضفة الغربية، فيتو
طالب  100 عضو ديمقراطي بالكونجرس الأمريكي في بيان صادر عنهم، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لطرح مشروع قانون لمكافحة العنف بالضفة الغربية.

مطالب أمريكية بمكافحة العنف في الضفة الغربية 

وجاء في بيان الأعضاء، أن المنظمات الاستيطانية المتطرفة تواصل ممارسة الإرهاب في الضفة الغربية دون أي رادع وهناك استمرار تدهور الوضع في الضفة ومنع العنف خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين في الضفة الغربية بالإضافة إلى الاعتداءات التي يقوم بها جيش الاحتلال على القرى في الضفة.

جيش الاحتلال يقتحم عدد من المواطنين بالضفة الغربية 

ومنذ عدة أيام يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام العديد من القرى والمدن في الضفة الغربية من بينها نابلس وطولكرم وتنفيذ اعتقالات بحق المدنيين الفلسطينيين، وتدمير محاصيل الزيتون والاعتداء على المزارعين.

