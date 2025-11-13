السجن 10 سنوات لثلاثة محامين وعاطل فى الإسكندرية بتهمة تحرير محررات رسمية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار هاني رشدي مبارك رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمود حمدي الليثي والمستشار أحمد يوسف الفرارجي وسكرتير المحكمة علي حسين علي، بمعاقبة حضوريا وغيابيا كل من "ا.م.ع" محام و"ا.ا.ال" عاطل و"ا.ع.ال" محام و" م.ح.ح" محام، بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة المحررات المضبوطه لاتهامهم بالتزوير في محرر رسمي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 11080 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنشية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية.



وتبين من التحقيقات، أن المجني عليه " أ.ا.ع" حاصل علي ليسانس حقوق، فوجئ بصدور أحكام نهائية ضده في القضيتين رقمي 26633 لسنة 2023 و 26632 لسنة 2023 جنح منتزة أول، وموضوعهما تبديد مبلغ مالي بموجب إيصال أمانة مزور توقيعه عليه لصالح المتهم الأول " أ.م.ع" محام، وقد قدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وحضر عنه المتهم الثاني " ا.ا.ال" عاطل ' بموجب توكيل مزور رقم 1514/ح لسنة 2023 توثيق المنتزة أول، واستنفذ طرق الطعن علي الأحكام الصادرة فيهما، حتي أصبحت نهائية واجبة النفاذ، وهو ما اضطره لدفع مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه بدون وجه حق للتصالح في تلك القضايا، بعد أن توصل إليه عن طريق محامية المتهم الثالث " ا.ع.ال" محام، وتبين أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم علي تزوير المحررات بقصد الاستيلاء علي أمواله.

وان المتهمين جميعا، ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير توكيل رسم،ي وكذلك اشتركوا في تزوير إيصال أمانة سند القضيتين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.