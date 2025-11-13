الخميس 13 نوفمبر 2025
وزارة الثقافة السورية تصدر تعميما يتضمن مواصفات 6 تماثيل مسروقة

 نشرت وزارة الثقافة السورية، اليوم الخميس، تعميما يتضمن مواصفات تفصيلية ل 6  من التماثيل المسروقة من متحف دمشق الوطني، بهدف تسهيل عملية التعقب والمساعدة في استعادتها.

 

وزارة الثقافة السورية تعميما يتضمن مواصفات 6 تماثيل مسروقة

 وذكرت وسائل إعلام سورية أن التعميم الذي نشرته الوزارة يضم وصفا لـ 6 تماثيل من نوع "فينوس" المصنوعة من الرخام والمرمر والجص، كانت محفوظة في قاعات المتحف.

وتنوعت أوصاف التماثيل المسروقة من متحف دمشق بين "فينوس رخامية مرممة ومكسورة عند الأقدام، وأخرى من المرمر بحالة ناقصة، بالإضافة إلى تمثال جصي لامرأة واقفة يمثل نموذجا من فنون النحت الأنثوي في العصور الكلاسيكية".

سرقة تماثيل من المتحف الوطني بدمشق

ودعت الوزارة في بيانها جميع الجهات الرسمية والأفراد داخل سوريا وخارجها إلى "التعاون وتقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد أماكن وجود القطع أو استعادتها"، مؤكدة أن "حماية التراث السوري هي مسؤولية وطنية وجماعية".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الجهات الأمنية فتح تحقيق بعد سرقة تماثيل أثرية نادرة تعود للعصر الروماني من المتحف الوطني في دمشق.

