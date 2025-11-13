هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال ورد من أحد المتابعين من محافظة أسيوط، محمد أحمد، يقول فيه: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الصور التي نعلقها على الحيطان في البيوت؟ هل هي صحيحة أم حرام؟».

موقف الشرع من الصور الفوتوغرافية

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الصور الفوتوغرافية التي نلتقطها اليوم، سواء كانت لأشخاص أو للحيوانات أو للطبيعة، جائزة ولا حرج فيها، مبينًا أن الحديث عن الصور في السنة كان متعلقًا بالتماثيل أو الصور التي تُصنع للعبادة دون الله سبحانه وتعالى.

حكم التقاط الصور الفوتوغرافية

وبيّن أن حكم الصورة الفوتوغرافية يعتمد على بعض الشروط المهمة، أولها عدم كشف العورات في الصورة، وعدم وضعها في مكان عام يشاهده الجميع، خصوصًا إذا كانت الصور لأشخاص بالغين من غير محارم، مثل الزوجة أو الابنة، حتى لا تكون مخالفة للآداب الشرعية.

وأضاف الشيخ محمد كمال أنه إذا كانت الصورة داخل الغرفة الخاصة، ويطلع عليها المحارم فقط، فلا حرج في تعليقها، موضحًا أن الصور الخاصة يجب أن تبقى في المكان الخاص الذي لا يطلع عليه العامة.

ولفت الشيخ محمد كمال بأن الصور الفوتوغرافية في البيوت، عند الالتزام بالشروط الشرعية المذكورة، جائزة ولا حرج فيها إن شاء الله، داعيًا الناس إلى مراعاة الآداب الشرعية في عرض الصور أو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.