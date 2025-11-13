أمين الفتوى: يجوز للرجل لبس الذهب في هذه الحالات (فيديو)

18 حجم الخط

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال لأحد المتابعين من ذوي الهمم، سالم محمد سالم من محافظة أسيوط، حول حكم لبس الذهب للرجال وما العمل إذا كان قد ارتداه في السابق.

وأوضح الشيخ، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر قناة «الناس»، أن الأصل في الحكم الشرعي أن لبس الذهب للرجال غير جائز، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ:"الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهم".

وأكد أن هذا الحكم مجمع عليه بين الفقهاء، وهو واضح الدلالة في التفريق بين المباح للمرأة وغير المباح للرجل.

استثناءات محدودة في حالات الضرورة

وبيّن أمين الفتوى أن ارتداء الذهب لا يجوز للرجل إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل الأسباب الطبية أو العلاجية، مشددًا على أن تلك الحالات لا تُغير من أصل الحكم الشرعي.

وأضاف أن من ارتدى الذهب في الماضي دون علم بالحكم، فعليه أن يستغفر الله ويتوب، موضحًا أن الإسلام دين الرحمة لقوله ﷺ:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

التعلق بالذكريات لا يبرر المخالفة

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن بعض الرجال يحتفظون بمقتنيات ذهبية ترتبط بذكريات الوالدين مثل دبلة أو ساعة، معتبرًا أن حب الوالدين أمر محمود، لكن ارتداء الذهب لا يجوز حتى في هذه الحالة، وأن الأفضل التعبير عن الوفاء بالدعاء والاستغفار والذكر.

تحذير من التهاون في الأحكام الشرعية

وشدد أمين الفتوى على ضرورة الالتزام بالأحكام الشرعية وعدم التهاون فيها، داعيًا إلى التمييز بين المشاعر القلبية والحكم الشرعي، كما حذر من الاحتفاظ بالميراث الذهبي دون توزيعه وفقًا لأحكام الشرع.

