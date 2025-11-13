الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

هل يختلف مجلس النواب القادم عن البرلمانات السابقة؟ حسب الله يرد

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو
18 حجم الخط

توقع صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس النواب، أن مجلس النواب القادم (2025) سيختلف في طبيعة أدائه وقوته الرقابية والتشريعية عن البرلمانات السابقة، مشيرًا إلى أن طبيعة المرحلة الزمنية التي يُولد فيها البرلمان هي التي تحدد أولوياته ومسار عمله.

 

مقارنة بين برلماني 2015 و2020

 واستعرض "حسب الله" مقارنة تحليلية بين الفصلين التشريعيين الأخيرين، موضحًا أن برلمان 2015-2020 جاء في مرحلة استثنائية بعد فترة حكم الإخوان، وكان هدفه الأساسي إعادة البناء التشريعي للدولة المصرية.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «ولاد البلد»، تقديم محمد قاسم المذاع عبر قناة «الشمس» إلى أن هذا البرلمان كان منشغلًا بإقرار أكثر من 150 قانونًا، من بينها قانون التأمين الصحي الشامل وقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن النواب آنذاك ركزوا على بناء الإطار القانوني للدولة، وهو ما فسّر محدودية الاستجوابات مقارنة بكثرة طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله بالإنجازات التشريعية التي حققها البرلمان الحالي (2020-2025)، خاصة تحديث قانون الإجراءات الجنائية الذي وصفه بأنه "واحد من أعظم إنجازات هذا الفصل التشريعي"، مضيفًا:"أحيي هذا البرلمان على تحديث قانون الإجراءات الجنائية حتى لو لم يصدر غيره من قوانين".

وأوضح أن القانون الذي وُلد عام 1937 خضع لمراجعة شاملة وتحديث كامل، معتبرًا ذلك خطوة تشريعية تاريخية تواكب تطورات العدالة الجنائية الحديثة.

دور الرئيس السيسي في تفعيل الاختصاص الدستوري

وأشار "حسب الله" إلى تجربة دستورية مهمة نادرًا ما يتم التوقف عندها، وهي ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه في مراجعة القوانين قبل التصديق عليها، موضحًا:"الرئيس السيسي تحفّظ على بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية وأعادها لمجلس النواب لدراستها، وعدّل بعضها ومارس حقه الدستوري في رفض بعضها الآخر".

واعتبر أن هذه الخطوة تعكس تفاعلًا حقيقيًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتؤكد حيوية النظام الدستوري المصري.

برلمان 2025.. من البناء إلى الرقابة

واختتم "حسب الله" تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان القادم سيبدأ مرحلة جديدة بعد أن تم تأسيس بنية تشريعية قوية في الفصول السابقة، موضحًا أن هذه الأرضية ستتيح للنواب التركيز على الرقابة والمحاسبة بشكل أوسع، متابعًا:"الفترة القادمة لن تكون مرحلة بناء تشريعي كثيف، بل مرحلة ترسيخ للرقابة البرلمانية وتفعيل أدوات المساءلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس النواب البرلمانات حسب الله صلاح حسب الله البرلمان السيسي قانون الإجراءات الجنائية حكم الإخوان

مواد متعلقة

مجلس النواب يعد فيلما تسجيليا عن قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)

موعد الصمت الانتخابي بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

الأمن يكشف تفاصيل إطلاق أحد أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية أعيرة نارية في الهواء

الأكثر قراءة

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

حالة الطقس غدا الجمعة، تحذيرات من سيول بسيناء ورعد وبرق وسقوط حبات برد

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

هدف مهاجم الزمالك في الأهلي مرشح لجائزة بوشكاش من الفيفا

طن الصويا يرتفع 2000 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تعادل سلبي بين نيجيريا والجابون في الشوط الأول بالملحق المؤهل للمونديال

محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان (صور)

ملحق كأس العالم 2026، الإمارات تتعادل مع العراق 1/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تعليق الصور الفوتوغرافية في البيت جائز؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للرجل لبس الذهب في هذه الحالات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية