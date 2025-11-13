هل يختلف مجلس النواب القادم عن البرلمانات السابقة؟ حسب الله يرد

18 حجم الخط

توقع صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس النواب، أن مجلس النواب القادم (2025) سيختلف في طبيعة أدائه وقوته الرقابية والتشريعية عن البرلمانات السابقة، مشيرًا إلى أن طبيعة المرحلة الزمنية التي يُولد فيها البرلمان هي التي تحدد أولوياته ومسار عمله.

مقارنة بين برلماني 2015 و2020

واستعرض "حسب الله" مقارنة تحليلية بين الفصلين التشريعيين الأخيرين، موضحًا أن برلمان 2015-2020 جاء في مرحلة استثنائية بعد فترة حكم الإخوان، وكان هدفه الأساسي إعادة البناء التشريعي للدولة المصرية.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «ولاد البلد»، تقديم محمد قاسم المذاع عبر قناة «الشمس» إلى أن هذا البرلمان كان منشغلًا بإقرار أكثر من 150 قانونًا، من بينها قانون التأمين الصحي الشامل وقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن النواب آنذاك ركزوا على بناء الإطار القانوني للدولة، وهو ما فسّر محدودية الاستجوابات مقارنة بكثرة طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية.

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله بالإنجازات التشريعية التي حققها البرلمان الحالي (2020-2025)، خاصة تحديث قانون الإجراءات الجنائية الذي وصفه بأنه "واحد من أعظم إنجازات هذا الفصل التشريعي"، مضيفًا:"أحيي هذا البرلمان على تحديث قانون الإجراءات الجنائية حتى لو لم يصدر غيره من قوانين".

وأوضح أن القانون الذي وُلد عام 1937 خضع لمراجعة شاملة وتحديث كامل، معتبرًا ذلك خطوة تشريعية تاريخية تواكب تطورات العدالة الجنائية الحديثة.

دور الرئيس السيسي في تفعيل الاختصاص الدستوري

وأشار "حسب الله" إلى تجربة دستورية مهمة نادرًا ما يتم التوقف عندها، وهي ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه في مراجعة القوانين قبل التصديق عليها، موضحًا:"الرئيس السيسي تحفّظ على بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية وأعادها لمجلس النواب لدراستها، وعدّل بعضها ومارس حقه الدستوري في رفض بعضها الآخر".

واعتبر أن هذه الخطوة تعكس تفاعلًا حقيقيًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتؤكد حيوية النظام الدستوري المصري.

برلمان 2025.. من البناء إلى الرقابة

واختتم "حسب الله" تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان القادم سيبدأ مرحلة جديدة بعد أن تم تأسيس بنية تشريعية قوية في الفصول السابقة، موضحًا أن هذه الأرضية ستتيح للنواب التركيز على الرقابة والمحاسبة بشكل أوسع، متابعًا:"الفترة القادمة لن تكون مرحلة بناء تشريعي كثيف، بل مرحلة ترسيخ للرقابة البرلمانية وتفعيل أدوات المساءلة".

