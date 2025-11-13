محافظ الإسكندرية يشهد توقيع مذكرة تعاون لتنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء من المخلفات الصلبة

18 حجم الخط

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية توقيع مذكرة تعاون بين المحافظة وشركة تيدا الصينية المتخصصة في توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، وتضمن مذكرة التعاون إنشاء محطة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الإسكندرية، إلى طاقة كهربائية باستخدام التكنولوجيا الصينية المتقدمة،بطاقة معالجة يومية ٣٠٠٠طن يوميًا لإنتاج طاقة كهربائية ٧٠ ميجا وات /ساعة على أن يتم اتخاذ الاجراءات العاجلة لدخول المشروع حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2026.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال البيئي وتطوير منظومة ادارة المخلفات، تحت رعاية الدكتورة /منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بعمل وزارة البيئة

وقد أكد محافظ الإسكندرية أن المشروع يُمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال إدارة المخلفات وأحد الحلول الناجحة في التخلص الآمن من المخلفات، والحد من الاحتباس الحراري بالإضافة إلى تحويل المخلفات من عبء إلى مصدر منتج للطاقة، حيث سيعمل المشروع على توفير مبالغ الطائلة التي تتحملها الدولة نظير نقل المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بالإضافة إلى توفير تكلفة دفن هذه المخلفات، وتوفير الأراضي التي يتم تخصيصها لإنشاء خلايا الدفن الصحي وإتاحة فرص استثمارية اخري لهذه الأراضي، والمشروع يعد مصدر جديد يوفر الطاقة الكهربائية بدون استهلاك وقود بتكاليف عالية، وتوفير استهلاك الطرق لنقل المخلفات.

كما أضاف المحافظ أنه من المقرر إنشاء حديقة ترفيهية مجتمعية على الطراز الصيني على مساحة 2 فدان، بحيث تصبح مزارًا متميزًا للشعب السكندري والوافدين من المحافظات الأخرى، وذلك كمكتسب أساسي من مكتسبات المشروع، على أن تشمل الحديقة أماكن ترفيهية تناسب جميع الأعمار ومكتبة عامة.

وفي ختام اللقاء، وجه محافظ الإسكندرية الشكر لوزارة التنمية المحلية والبيئة لدعمهما الكامل لمحافظة الإسكندرية للارتقاء بمنظومة تطوير المخلفات تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، مثمنًا جهود شركة نهضة مصر في الارتقاء بالمنظومة، ومتمنيًا التوفيق لشركة تيدا الصينية، والتي تعتبر واحدة من أقدم الشركات العاملة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة في الصين، منذ عام 2005.

كما أنها تعمل في مجال الاستثمار والبناء والتشغيل وإدارة تحويل النفايات إلى طاقة منذ أكثر من 20 عامًا، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الهائلة التي نفذتها الشركة بشمال غرب خليج بالسويس(المنطقة الاقتصادية) منذ عام 2009 وحتى تاريخه.

ومن جانبها؛ أشارت السيدة كين يمي رئيس قطاع الاستثمار الخارجي بشركة تيدا الصينية ؛اعتزازهم بالعمل مع محافظة الإسكندرية، وشركة نهضة مصر، مشيرة إلى أن الشركة ستعمل على تسريع وتيرة العمل للبدء فى المشروع فى أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته؛ أوضح الأستاذ حسام إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر أنه سبق أن تم زيارة مسئولي شركة تيدا للإسكندرية والتعرف على منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وقد زار ممثلي تيدا أقسام شركة نهضة مصر والمحطات الوسيطة والمدفن الصحي.

حضر التوقيع كلا من؛ اللواء /أحمد حبيب سكرتير عام المحافظة، والأستاذ محمد صلاح سكرتير عام مساعد المحافظة، والأستاذ/حسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر، والسيدة كين يمي، رئيس قطاع الاستثمار الخارجي وممثل شركة تيدا الصينية.

