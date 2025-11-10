رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

18 حجم الخط

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وفي مستهل اللقاء، قدّم المستشار بولس فهمي التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة تولّيه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الزيارة، أكّد "بولس" أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئات القضائية والبرلمانية، بما يساهم في دعم دولة القانون وترسيخ دعائم العمل الوطني.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه بالدور الرائد الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

1000181847 1000181846

وفى ختام اللقاء، أكد المستشار عصام فريد استمرار التنسيق وتبادل الرؤى بين الجانبين بما يخدم الصالح العام ويدعم مؤسسات الدولة الوطنية.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والنائب فارس سعد فام، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.