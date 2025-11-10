الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

رئيس مجلس الشيوخ
استقبل المستشار عصام  فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، المستشار بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وفي مستهل اللقاء، قدّم المستشار بولس فهمي التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة تولّيه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الزيارة، أكّد "بولس" أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئات القضائية والبرلمانية، بما يساهم في دعم دولة القانون وترسيخ دعائم العمل الوطني.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا اعتزازه بالدور الرائد الذي تضطلع به المحكمة الدستورية العليا في حماية الدستور وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وفى ختام اللقاء، أكد المستشار عصام فريد استمرار التنسيق وتبادل الرؤى بين الجانبين بما يخدم الصالح العام ويدعم مؤسسات الدولة الوطنية.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والنائب فارس سعد فام، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام للمجلس، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

الجريدة الرسمية