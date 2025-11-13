الفنان الفلسطيني آدم بكري: مصر كما تخيلتها وميلادي يوم "النكبة" ليس نحسا (فيديو)

18 حجم الخط

عقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ندوة للفنان الفلسطيني آدم بكري بعنوان "بين الهوية والأداء".

وأكد آدم في زيارته الأولى لمصر، أنها مطابقة تمامًا لما تخيله، موضحا أنه شعر وكأنه داخل فيلم سينمائي، نظرًا لتربيته على الأفلام المصرية.

وقال بكري: إن مصر كانت كما تخيلها بالضبط، مضيفًا: "تربيت على الأفلام المصرية وأول ما جئت شعرت نفسي في فيلم".

وعلق بكري على موافقة يوم ميلاده ليوم النكبة، فقال إنه يرى في ذلك دلالة هامة، معتقدًا أن كل شيء يحدث لسبب، موضحًا أن هذا التاريخ يجعله يتذكر جذوره، قائلًا: "أنا من الذين يؤمنون بأن كل شيء لسبب، وهذا شيء مهم جدًا لي، لأنه يجعلني أتذكر أنا جئت من أين، وممكن الناس يرونه نحس ولكن بالنسبة لي هو شيء كبير".

خيار التمثيل

وفي حديثه عن مسيرته الفنية، أوضح بكري أن خيار التمثيل كان لا واعيًا، نظرًا لتربيته على أفلام ومسرح والده محمد بكري، وبرغم ذلك أشار إلى صعوبة هذا المسار كون نشأته كانت في محيط شخص ناجح وله مكانته.

وكشف بكري عن أصعب تجربة واجهها في بداية حياته الفنية، حيث أصيب بنوبة هلع في أول مرة صعد فيها على المسرح، مما منعه من إكمال المسرحية، والتي كان له فيها دور رئيسي أثناء دراسته في مدرسة المسرح بنيويورك والذي حضره والده في الصفوف الأولى.

وقال آدم إن المخرج محمد بكري، والده، أخبره لحظة إصابته بنوبة الهلع: "يا تطلع المسرح بكرة يا ترجع معايا على فلسطين"، وشجعه على الصعود مرة أخري وتقديم الدور.

آدم بكري هو ممثل فلسطيني ولد في 15 مايو عام 1988 بمدينة يافا، من أسرة فنية، فوالده المخرج محمد بكري، وشقيقاه الممثلان صالح وزياد بكري.

اكتسب آدم شهرة واسعة عقب ترشح فيلمه "عمر" عام 2013 لجائزة الأوسكار، ومن أعماله الأخرى فيلم "على وينيو" وفيلم "الأسرار الرسمية"، ومسلسل "باب الجحيم".

