المخرج محمد عبد العزيز: تكريم مهرجان القاهرة جعلني أشعر بتقدير رحلتي السينمائية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

عبر المخرج الكبير محمد عبد العزيز عن سعادته بعد حصوله على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، قائلا: “سعادتي ملهاش حدود من ساعة ما حسين فهمي بلغني بأن المهرجان هيمنحني الجايزة الذهبية في هذه الدورة”.

وأضاف “عبد العزيز”: “علاقتي بحسين فهمي ممتدة من اللحظات الأولى من سنة 60 حتى الآن، وقدمنا أعمال كبيرة جدا مع بعض”.

ماستر كلاس محمد عبد العزيز

جاء ذلك خلال ماستر كلاس المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والذي يقيمه مهرجان القاهرة السينمائي حاليا بحضور كوكبة من نجوم وصناع السينما على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

وأضاف محمد عبد العزيز: “أنا اتخضيت امبارح من رد الفعل في المقابلة، وأنا داخل اتسلم الجائزة على الاستيدج من الترحيب الكبير جدا.. ويمكن أنا لا أستحق هذه الترحيب الكبير مساء أمس ولكن انا بشكركم جدا. شكر كبير وعميق جدا وامتنان، هذا التكريم يجعلني اشعر بحالة من حالات التقدير لرحلتي السينمائية الطويلة”.

وتابع محمد عبد العزيز خلال حديثه بالندوة: “لقد ورثت مع زملائي في المعهد تقاليد وسلوكيات صناعة الافلام وده اللي خلانا نكمل بنفس المنهج ونفس الانضباط ونفس عشق المهنة”.

وأردف: “اخرجت ما يصل إلى 67 فيلم وبعدين عملت حوالي ما يقارب من 20 المسلسل في الدراما التلفزيونية وبعدين عملت 3 مسرحيات للقطاع الخاص في المسرحي مرحلة التسعينات”.

مسيرة المخرج محمد عبد العزيز

المخرج الكبير محمد عبد العزيز بدأ حياته الفنية في منتصف الستينيات كمساعد مخرج في أفلام هامة مثل "القاهرة 30" (1966)، و"أبي فوق الشجرة" (1969)، و"نحن لا نزرع الشوك" (1970)، و"ثرثرة فوق النيل" (1971).

وانطلق بعدها ليصبح مخرجًا محترفًا في بداية السبعينيات، حيث كانت بدايته بفيلم "صور ممنوعة" (1972)، وكان ذلك من آخر أفلام الأبيض والأسود في تاريخ السينما المصرية.

أعمال المخرج محمد عبد العزيز

تميز محمد عبد العزيز برؤية إخراجية مميزة وأسلوب فني يجمع بين الواقعية والكوميديا الاجتماعية، مما جعله يشكل علامة فارقة في تجديد هذا النوع السينمائي الذي أعاد إليه الحياة من خلال مجموعة أفلام ناجحة، مثل "في الصيف لازم نحب" (1974)، و"عالم عيال عيال" (1976)، و"ألف بوسة وبوسة" (1977)، بالإضافة إلى تعاونه الطويل مع عادل إمام في أفلام من أشهرها "البعض يذهب للمأذون مرتين" (1978)، و"خلي بالك من جيرانك" (1979)، وصولًا إلى حنفي الأبهة (1990).

عبد العزيز الذي يعتبره البعض خليفة الرائد فطين عبد الوهاب في إخراج الأفلام الكوميدية، لم يكتف بهذا النوع من الأفلام وإنما أخرج كذلك أفلامًا درامية مهمة مثل "انتبهوا أيها السادة" (1978) و"الحكم آخر الجلسة" (1985). وكان معروفًا بدقته العالية في التفاصيل، ويُعرف بين زملائه بالمخرج "الديكتاتور" لحرصه الشديد على إخراج عمل متقن ومحكم.

بموازاة عمله السينمائي، أبدع في مجال المسرح من خلال مسرحيات مثل "شارع محمد علي" و"عفروتو"، وترك بصمته أيضًا في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسلات مثل "يوم عسل يوم بصل" و"أبو ضحكة جنان" الذي تناول فيه قصة حياة الفنان إسماعيل ياسين.

إلى جانب كونه مخرجًا، عمل محمد عبد العزيز لسنوات طويلة أستاذًا في المعهد العالي للسينما، وتخرج على يديه العديد من المخرجين والممثلين، مما عزز دوره في صناعة الجيل الجديد من فناني السينما المصرية وعائلته الفنية ممتدة، فهو والد الفنان كريم عبد العزيز وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.