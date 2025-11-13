محافظ القاهرة يتفقد جاهزية اللجان الانتخابية (صور)

18 حجم الخط

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب المقرر عقدها يومي ٢٤، و٢٥ نوفمبر الجاري لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ لمحافظة القاهرة

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة محيط اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ لمحافظة القاهرة، لمتابعة الاحتياجات اللوجستية المطلوبة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجهًا بسرعة تلبيتها، وتقديم الدعم الفورى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى ٨٦٢١٣٠٥ ناخبين موزعين على ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركزا انتخابيا.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورها في انتخابات مجلس النواب المقبلة يقتصر فقط على إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه جميع المرشحين.

وأضاف محافظ القاهرة انه تم تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل جهة وربطها بغرفة العمليات المركزية المشكلة برئاسته وتكليف اللجان المشكلة من رؤساء الأحياء ومأموري أقسام الشرطة ومديري الإدارات التعليمية وفروع هيئة النظافة بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الإنارة بها ودورات المياه وأماكن مبيت عناصر التأمين والتأكيد علي مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلي المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأكد محافظ القاهرة على أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.