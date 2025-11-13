محمد صبحي يشكر الرئيس: قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء

18 حجم الخط

حرص الفنان الكبير محمد صبحي على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان الكبير على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورًا منسوبًا إليه قال فيه: “قدمت لوطني الانتماء فمنحني وطني الاحتواء” مضيفا: “ كل الشكر للسيد الرئيس..كل الشكر للملايين من جمهوري الذين قدمت لهم الاحترام فمنحوني الحب والاهتمام”.

كان الرئيس قد وجَّه بتوفير الرعاية التامة للفنان الكبير الذي تعرض لوعكة صحية استلزمت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقت سابق من مساء أمس..أكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ"صبحي" تحسن حالته الصحية، وتوقع مغادرته المستشفى خلال أيام.

