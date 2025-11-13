الخميس 13 نوفمبر 2025
التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

تمكنت قوات الأمن بالإسكندرية، من القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية في كرموز بعد ساعات من ارتكاب الجريمة.

وتبين من المعاينة وجود المجني عليه بمحل الواقعة مصابًا بـ 7 طلقات نارية أطلقت من سلاح ناري «طبنجة»، كما تبين أن المجني عليه حاصل على بكالوريوس في الهندسة النووية ويعمل في إحدى توكيلات السيارات الشهيرة. 

وأوضحت التحريات أن علاقة صداقة كانت تجمع بين المتهم والمجني عليه، قبل أن تنشأ بينهما خلافات بسبب قطع غيار سيارات والتي يعمل في مجالها القتيل وانتهت بجريمة القتل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم والمضبوطات إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية. 

