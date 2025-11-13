بعد استقبال مبارك ومرسي، سجن طره يتزين بدعاية مرشحي انتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

انطلق ماراثون الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025 عن المرحلة الثانية بنظام القائمة والفردي حيث اكتظت الشوارع بلافتات الدعاية الانتخابية ومنها أسوار ليمان طره التابع لمجمع سجون طرة.

واستقبلت أسوار ليمان طره لافتات المرشحين بنظامي القائمة والفردي، وذلك لأول مرة في تاريخ السجن عقب نقل السجناء من ليمان طره إلى سجون ومراكز إصلاح أخرى مثل مجمع سجون وادي النطرون ومراكز الإصلاح ببدر.

ويعد ليمان طره الواقع بحي طره التاريخي هو أحد السجون في مجمع سجون طرة، حيث يضم هذا المجمع عدة سجون من بينها سجن ليمان طره وهو سجن جنائي وسياسي يضم أنواعًا مختلفة من السجناء.

ومن أشهر نزلاء سجن طرة السياسيين ورجال الدولة والصحفيين وأعضاء جماعات الإسلام السياسي ورجال الأعمال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والداعية عبد الحميد كشك والكاتب الصحفي مصطفى أمين وبعض القيادات في جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية ومنهم الرئيس الراحل محمد مرسي وخيرت الشاطر أقوى رجال جماعة الإخوان المحظورة.

وتعجب العديد من أهالى الطروات من كثرة الدعاية الانتخابية على بوابات وأسوار السجن معتبرين ذلك نذير شؤم.

وتشمل المرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025 الدائرة الأولى وتشمل قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة ومقرها مديرية أمن القاهرة وتضم 6 محافظات هي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ.

ومن المقرر بدء عملية الصمت الانتخابي عن المرحلة الثانية 20 نوفمبر على أن يبدأ تصويت المصريين في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر

ومن المقرر بدء انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظات المرحلة الثانية يومي 24 و25 نوفمبر 2025 على أن يتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية بعد الانتهاء من العملية الانتخابية فيما ستجرى انتخابات الإعادة في الداخل يومي 17- 18 ديسمبر 2025.

