18 حجم الخط

ترتيب دوري المحترفين، يتصدر فريق أبو قير للأسمدة قمة جدول ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات اليوم الخميس في الجولة الـ 12.

ترتيب دوري المحترفين قبل مباريات اليوم

1- أبو قير للأسمدة 24 نقطة

2- القناة 20 نقطة

3- لافيينا 20 نقطة

4- المنصورة 19 نقطة

5- بترول أسيوط 19 نقطة

6- الداخلية 18 نقطة

7- بروكسي 18 نقطة

8- الاتصالات 18 نقطة

9- مسار 16 نقطة

10- مالية كفر الزيات 15 نقطة

11- الترسانة 13 نقطة

12- السكة الحديد 11 نقطة

13- راية 11 نقطة

14- أسوان 10 نقاط

15- ديروط 10 نقاط

16- الانتاج الحربي 10 نقاط

17- طنطا‏ 7 نقاط

18- بلدية المحلة 4 نقاط



جدول ترتيب دوري المحترفين

وتشهد مسابقة دوري المحترفين اليوم الخميس إقامة 5 مباريات ضمن الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

ويلتقي بلدية المحلة مع القناة، بترول أسيوط مع المصرية للاتصالات، السكة الحديد مع مالية كفر الزيات، الإنتاج الحربي مع أسوان، أبو قير للأسمدة مع بروكسي.

وتقام المباريات في توقيت واحد بتمام الساعة (2:30 عصرًا) ماعدا مباراة السكة والمالية تقام في الخامسة مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.