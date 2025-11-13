مسيَّرات لرصد المخالفين في موسم الحج وإطفاء الحرائق

18 حجم الخط

تمثل التقنيات الحديثة جزءا مهما فى تطوير نظم الرقابة فى المجالات كافة، وموسم الحج لم يكن بعيدا عن هذا التطور؛ حيث تُستخدم الطائرات من دون طيار (مسيَّرة) لرصد المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، وقياس كثافة الحشود في مختلف المواقع، بما يسهم في تحقيق الانسيابية وتنظيم الحركة لضيوف الرحمن.

رصد المخالفين خلال موسم الحج

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الداخلية لتوظيف التقنيات الذكية في خدمة الحجاج، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة في موسم الحج، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي والابتكار في الخدمات الحكومية.

وقد استعرض الأمن العام السعودي أحدث تقنيات الطائرات الذكية خلال مشاركته في جناح وزارة الداخلية بمعرض ومؤتمر الحج المقام فى المملكة، وذلك لاستعراض الدور المتطور للتقنيات الحديثة في تعزيز الأمن وإدارة الحشود في المشاعر المقدسة.

توفير صور جوية فورية تساعد في اتخاذ القرارات الميدانية الدقيقة

وتستخدم المسيرات في إطفاء الحرائق ومراقبة الطرق وتقديم الخدمات الصحية.

تعمل هذه الطائرات المتطورة على نقل بث مباشر عالي الدقة إلى مركز القيادة والسيطرة، لتوفير صور جوية فورية تساعد في اتخاذ القرارات الميدانية الدقيقة، وتسهم في تسريع الاستجابة للأحداث وتعزيز السلامة العامة.

تقنية ذكية وبقدرات متطورة وسرعة استجابة عالية

كما يساهم دخول «المسيرة» في منظومة الإمداد الطبي خلال موسم الحج، في سرعة الاستجابة ودقة الإمداد، بهدف نقل البنود الطبية العاجلة ومن بينها الأدوية، والمستلزمات الطبية من مراكز الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) إلى المنشآت الصحية في المناطق الأكثر ازدحامًا.

ولأول مرة في الحج، أطلق الدفاع المدني السعودي فى موسم الحج الماضى، طائرة الدرون «صقر» للإطفاء والإنقاذ، بتقنية ذكية وبقدرات متطورة وسرعة استجابة عالية.

وتعمل طائرة الدرون «صقر» لمدة 12 ساعة بارتفاعات عالية، وحمولة تصل إلى نحو 40 كيلوغرامًا، وتستخدم نظام إطفاء متعدد الأغراض، وأنظمة إنقاذ وتحكم وأمان وكاميرات حرارية مع إمكانية بث مباشر للموقع وقابلية الربط بمركز القيادة والتحكم.

