غرفة عمليات مستقبل وطن تواصل أعمالها لدعم مرشحي القائمة بالمرحلة الثانية

تواصل غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، أعمالها استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية.

وتستهدف غرفة عمليات الحزب، دعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم قطاعي "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، و"شرق الدلتا".

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

ويضم القطاعين 142 مقعدًا، بواقع 102 مقعدا لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، و40 مقعدًا لقطاع شرق الدلتا.

ومن الجدير بالذكر أن أمانات حزب مستقبل وطن، في 14 محافظة التي أجريت فيها انتخابات مجلس النواب 2025 بالمرحلة الأولى، كانت حريصة على دعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي يحصل فيها الحزب على النسبة الأكبر من المقاعد.

القائمة الوطنية تحسم مقاعد انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر، النتيجة في انتخابات مجلس النواب، بالمرحلة الأولى، والتي تضم قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد، وغرب الدلتا، بواقع 142 مقعدًا.

التصويت في انتخابات مجلس النواب

جاء ذلك خلال أيام انتخابات مجلس النواب، والتي تم فيها استقبال الناخبين في اللجان اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

حث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب

ووجه قيادت حزب مستقبل وطن، جميع القيادات والكوادر الحزبية والأعضاء، لأهمية التحرك لحث المواطنين على أهمية الخروج إلى صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل.

متابعة عمل غرفة عمليات مستقبل وطن

وتفقد النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والوقوف على كافة المستجدات، فيما يتعلق بتسهيل عملية اقتراع المواطنين، في اليوم الأول من المرحلة الأولى، لانتخابات مجلس النواب 2025.

سير انتخابات مجلس النواب 2025

ووجه النائب أحمد عبد الجواد، خلال الجولة التفقدية لغرفة العمليات المركزية، والتي رافقه فيها قيادات الحزب، غرف العمليات الفرعية بأمانات الحزب في محافظات المرحلة الأولى، بضرورة تذليل كافة المعوقات أمام الناخبين خلال عملية الاقتراع.

الالتفاف الشعبي خلف القيادة السياسية

كما أشاد بحالة الالتفاف الشعبي، خلف القيادة السياسية والدولة المصرية، والمتمثلة في حشود الناخبين في طوابير أمام لجان الانتخابات.

