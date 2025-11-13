تجديد حبس عامل متهم بقتل مسن في السلام

18 حجم الخط

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عامل متهم بقتل مسن في مشاجرة نشبت في منطقة السلام 15 يوما على ذمة التحقيق.



وقال المتهم: إن مشادة كلامية حدثت بين والده البالغ من العمر 70 عاما، وأحد جيرانه بسبب خلافات بينهما، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الأخير بطعن والده في قلبه فأسقطه غارقا في دمائه.



وأضاف المتهم أنه لم يتحمل ما شاهده وغلى الدم في عروقه، واستل سكينا، وقتل قاتل والده؛ أخذا بالثأر، قائلا: "أخدت تار أبويا قبل ما دمه يبرد".



وكانت نيابة السلام قد صرحت في وقت سابق بدفن جثتي القتيلين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين اثنين مسنين قام أحدهما بطعن الآخر بسلاح ابيض فأسقطه قتيلا، فتدخل ابن القتيل على الفور، وقام بطعن قاتل والده فأسقطه غارقا في دمائه.

وكانت مباحث قسم شرطة السلام قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بدائرة القسم ومصرع شخصين، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما استخدموا فيها الأسلحة البيضاء.

وأسفرت عن مصرع شخصين، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

