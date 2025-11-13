موقف رونالدو، تشكيل البرتغال المتوقع أمام أيرلندا في تصفيات المونديال

18 حجم الخط

يحل منتخب البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو ضيفًا أمام منتخب أيرلندا، ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ومن المتوقع أن يقود كريستيانو رونالدو تشكيل منتخب البرتغال أمام أيرلندا كالتالي:

تشكيل البرتغال أمام أيرلندا

حارس المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - جونسالو إيناسيو - نيلسون سيميدو

خط الوسط: روبن نيفيز - فيتينيا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: بيدرو نيتو - كريستيانو رونالدو - برناردو سيلفا.

موعد مباراة البرتغال وأيرلندا

تنطلق مباراة البرتغال ضد أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وأيرلندا



تُذاع مباراة البرتغال أمام أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة bein sports hd 5.

ويحتاج منتخب البرتغال إلى فوز واحد فقط من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم، دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، في حين أن منتخب أيرلندا لديه 4 نقاط في المركز الثالث.

قائمة منتخب البرتغال



وفيما يلي القائمة الكاملة لمنتخب البرتغال:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (وولفرهامبتون)، روي سيلفا (سبورتنج لشبونة).

خط الدفاع: ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد)، نيلسون سيميدو (فنربخشة)، جواو كانسيلو (الهلال)، ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، جونزالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، ريناتو فيجا (فياريال).



خط الوسط: جواو بالينيا (توتنهام)، روبن نيفيز (الهلال)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: بيدرو جونسالفيس (سبورتنج لشبونة)، جواو فيليكس (النصر)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنج لشبونة)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس)، رافاييل لياو (ميلان)، بيدرو نيتو (تشيلسي)، كارلوس فوربس (كلوب بروج)، جونزالو راموس (باريس سان جيرمان)، كريستيانو رونالدو (النصر).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.