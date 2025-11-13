الخميس 13 نوفمبر 2025
18 نوفمبر موعد محاكمة خادمة متهمة بسرقة شقة في مصر الجديدة

حددت  محكمة جنايات القاهرة 18 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة خادمة متهمة بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة.


سرقة مبالغ مالية من شقة في مصر الجديدة

البداية كانت عندما تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من ربة منزل يفيد بتعرضها للسرقة، ولا تشتبه في أحد.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة وسرقتها الشقة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمة.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة الشقة لمرورها بأزمة مالية شديدة، حيث سرقت بعض الأشياء عبارة عن غويشة ذهب ومبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه، وقامت بإنفاقها على متطلباتها الشخصية.

 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

