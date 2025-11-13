الخميس 13 نوفمبر 2025
تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد أوكرانيا في تصفيات كأس العالم 2026

يستضيف منتخب فرنسا نظيره منتخب أوكرانيا على ملعب بارك دي برانس، مساء اليوم الخميس ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

تشكيل فرنسا المتوقع ضد أوكرانيا


حراسة المرمى: مينان.

خط الدفاع: جوستو، أوباميكانو، ساليبا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط:  زائير إيمري، نجولو كانتي، كواديو كونيه.

خط الهجوم: أوليز، كيليان مبابي، باركولا.

ويحتاج منتخب فرنسا إلى فوز واحد فقط من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، في حين أن منتخب أوكرانيا لديه 7 نقاط في المركز الثاني.

 

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم


تنطلق مباراة فرنسا ضد أوكرانيا اليوم في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

