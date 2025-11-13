من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي

18 حجم الخط

انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى لعام 2025 برئاسة الفنان حسين فهمى، ومع إقامة هذا المهرجان العالمى لا يمكن نسيان من كان لهم الفضل الأول فى إقامته، وفى مقدمتهم الكاتب كمال الملاخ الذى يرجع إليه الفضل فى إقامة أول مهرجان سينمائى دولى فى العالم العربى وفى إفريقيا كلها عام 1976.



كان الصحفي والناقد كمال الملاخ صاحب فكرة إقامة مهرجان القاهرة السينمائى من خلال الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين التى كان يرأسها كمال الملاخ ليتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى بعد إطلاقه ولمدة سبع سنوات، وكان الرعاة الأول للمهرجان مجموعة من الفنانين على رأسهم عبد الحليم حافظ، نجوى فؤاد، وردة الجزائرية.

عبد الحليم يلبس شادية عقد الفل

واختار الملاخ المطرب عبد الحليم حافظ للغناء فى افتتاح الدورة الأولى لمهرجان القاهرة السينمائى ونظرا لشدة مرضه رشح شادية للغناء بدلا منه وقام بإلباسها عقدا من الفل.

سحب الاعتراف بالمهرجان

وكأي مناسبة تتعثر فى بدايتها، فبعدما اعترف الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين بمهرجان القاهرة السينمائى عانى المهرجان في دوراته الأولى من أزمات تقليدية تحدث في بدايات أى عمل جديد من سوء تنظيم وعدم مراعاة التقاليد والأعراف الدولية وفوضى دعوات الافتتاح، مما دفع الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين عام 1978 إلى سحب اعترافه بمهرجان القاهرة السينمائي بعد دورته الثالثة ومنعه من إقامة المسابقة لمدة عشر سنوات.

كمال الشيخ رئيسا للمهرجان

وفي عام 1985 شكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ضمت أعضاء الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين واتحاد النقابات الفنية برئاسة الكاتب سعد الدين وهبة للإشراف على إعادة إطلاق المهرجان، وتم اختيار المخرج كمال الشيخ لرئاسته، واستمر فى رئاسته دورة واحدة وأقيم بفندق السلام وكانت مهزلة كبرى فلا ضيوف ولا أفلام، وفى حفل الافتتاح قدم كمال الشيخ نفسه للضيوف رئيسا للمهرجان، وقدم كمال الملاخ نفسه رئيسا أيضا للمهرجان.

إلغاء الدورة التاسعة لترشيد الإنفاق

إنقاذا للموقف أصدر وزير الثقافة محمد عبد الحميد رضوان قرارا بتعيين الكاتب سعد الدين وهبة ـ وكان وكيلا للوزارة ـ رئيسا للجنة العليا للمهرجانات ورئاسة مهرجان القاهرة السينمائى، وعندما تولى الدكتور على لطفى مجلس الوزراء فأصدر قرارا بإلغاء الدورة التاسعة للمهرجان ترشيدا للإنفاق، وبعد محاولات مع وزير الثقافة الدكتور أحمد هيكل ــ فى ذلك الوقت ــ أعيد مهرجان القاهرة برئاسة الكاتب سعد الدين وهبة.

ماجدة واصف قصة أسوأ دورات المهرجان باعتراف النقاد



حقق مهرجان القاهرة السينمائى خلال رئاسة سعد الدين وهبة للمهرجان نجاحات كبيرة للمهرجان حتى إن الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين وضع تقريرا عام 1990 صنف مهرجان القاهرة ضمن أهم ثلاثة مهرجانات سينمائية للعواصم العالمية، واحتل المهرجان المركز الثانى بعد مهرجان لندن السينمائي، بينما جاء مهرجان ستوكهولم في المركز الثالث.

شريف الشوباشى

وعندما اعترض نجوم مصر وفنانوها على قانون النقابات 103 الذى منح سعد الدين وهبة الرئاسة الأبدية لمهرجان القاهرة السينمائى قاطع الفنانون الدورة الحادية عشرة لإعلان رفضهم للقانون، خرج عادل إمام وشريهان على رأس مجموعة كبيرة من الفنانين إلى مقر إقامة الضيوف الأجانب بالمهرجان بفندق سميراميس رافعين شعار الهجوم على سعد الدين وهبة.

حسين فهمي رئيسا للمهرجان

اختير الفنان حسين فهمى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى عام 1998 بعد رحيل الفنان سعد الدين وهبة واستمر أربع دورات حتى عام 2001، ونجح المهرجان في ظل رئاسته باستحضار نجوم أجانب إليه.

سعد الدين وهبة رئيس المهرجان لسنوات طويلة



وفى عام 2001 تولى الصحفى شريف الشوباشى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى، الذى لم تكن له يوما أى اهتمامات سينمائية وكانت النتيجة تعرض المهرجان لكوارث متعددة فى التنظيم والإدارة.

رؤساء المهرجان

ولكى يستمر مهرجان القاهرة السينمائى دون توقف تولى الفنان عزت أبو عوف المهرجان سبع دورات منذ دورة 2005 وحتى 2012 وانضم إليه الفنان العالمى عمر الشريف كرئيس شرف المهرجان وفى عهده نجحت سهير عبد القادر في إدارة المهرجان بمساندة قوية من وزير الثقافة فاروق حسنى، وفى 2013 وكانت فترة تولى جماعة الإخوان المسلمين الحكم ألغى مهرجان القاهرة السينمائى في دورته هذا العام.



وبعد انتهاء حكم الإخوان تولى الناقد سمير فريد فى عام 2014 ولدورة واحدة الذى نجح في إدارته فنيا وتنظيميا، لكن واجه ازمة تكريم الفرنسي جاك لانج الذى يحمل سجلا حافلا من الاتهامات الأخلاقية واتهامه باغتصاب الأطفال، مما اضطر سمير فريد إلى التراجع عن هذا التكريم تفاديا للحرج.

أسوأ دورات المهرجان

وجاءت بعده ماجدة واصف لرئاسته ثلاث دورات كأسوأ الدورات ـ حسب تقييم النقاد ـ ودعما وتشجيعا للشباب جاء المنتج السيناريست محمد حفظى رئيسا للمهرجان، وفى الدورة 44 عاد الفنان حسين فهمى لرئاسة المهرجان، ويستمر فى رئاسة المهرجان حتى افتتح بالأمس الدورة 46.

حسين فهمى وزوجته فى افتتاح الدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائى

تتنوع جوائز مهرجان القاهرة السينمائى بين الهرم الذهبى ويمنح لأفضل فيلم، والهرم الفضى جائزة لجنة التحكيم، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج، أفضل عمل أول وثان وتمنحها لجنة التحكيم للمخرج، وجائزة أفضل إبداع وأفضل فيلم عربى وقيمتها 100 ألف جنيه مقدَمة من وزارة الثقافة.

تكريم نجوم وصناع السينما



كرَم المهرجان خلال دوراته السابقة العديد من نجوم وصناع السينما فى العالم منهم صامويل جاكسون، كريستوفر لى، جينا لولو، مصطفى العقاد، صوفيا لورين، آلان ديلون، كاترين دينوف، كلوديا كاردينال، إليزابيث تايلور، كارلوس ساورا، عمر الشريف، سلمى حايك وغيرهم.

