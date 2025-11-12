حسين فهمي يوجه التحية لفاروق حسني في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

18 حجم الخط

افتتح الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة الدولي الدورة الـ46 من المهرجان، وتحدث فهمي في كلمته عن الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية من بينها مؤتمر شرم الشيخ لحل الازمة الفلسطينية، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير.

تحية لفاروق حسني

ووجه فهمي التحية لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، لكونه صاحب فكرة المتحف المصري الكبير، مؤكدا انه صرح يعبر عن الماضي والحاضر والمستقبل.

من جانب آخر قدم الدكتور أحمد فؤاد هنو كلمة بحفل الافتتاح، وتحدث أيضا عن المتحف المصري الكبير، معبرا عن فخره الكبير بهذا الصرح الكبير.

فيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين.

وينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو.

ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد​.

الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريجو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو​.

أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن برنامج غني ومتنوع يضم حوالي 150 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، تتوزع على 11 مسابقة وبرنامجًا مختلفًا، مما يعد بتقديم تجربة سينمائية فريدة للجمهور والنقاد.

ويقدم المهرجان هذا العام مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية التي تتنافس ضمن مسابقاته الرسمية أو تُعرض في برامجه الموازية، وجاء توزيعها كالتالي:

"المسابقة الدولية: 14 فيلمًا - القسم الرسمي خارج المسابقة: 15 فيلمًا - مسابقة أسبوع النقاد: 8 أفلام - مسابقة آفاق السينما العربية: 9 أفلام - مسابقة الأفلام القصيرة: 24 فيلمًا - برنامج العروض الخاصة: 18 فيلمًا - البانوراما الدولية: 18 فيلمًا - برنامج عروض منتصف الليل: 5 أفلام - برنامج كلاسيكيات القاهرة: 12 فيلمًا - برنامج الأفلام المصرية المرممة: 21 فيلمًا - برنامج البانوراما المصرية خارج المسابقة: 6 أفلام".

ويؤكد هذا التنوع على مكانة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والمنصة السينمائية الوحيدة في المنطقة الحاصلة على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

