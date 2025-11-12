افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46.. تكريم خالد النبوي ومنحه جائزة فاتن حمامة.. لمسة وفاء للنجوم الراحلين.. وتألق لافت للنجمات على الريد كاربت.. إسعاد يونس تعلن اعتزال الزعيم

18 حجم الخط

انطلقت مساء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحفل افتتاح كبير أقيم في دار الأوبرا المصرية بمشاركة واسعة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

حضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، من ضمنهم الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان، وأحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومحمد طارق المدير الفني للمهرجان، والمخرج محمد عبد العزيز، إلى جانب نجوم مثل يسرا، لبلبة، محمود حميدة، خالد النبوي، أحمد السقا وخالد الصاوي، ليلي علوي، داليا البحيري، أروب جودة، زينة، هنا شيحة وغيرهم.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني المصري، ثم صعد الفنان حسين فهمي إلى المسرح مرحّبًا بالحضور، وأعرب في كلمته عن فخره بتولي رئاسة هذه الدورة من المهرجان، مشددًا على أن مصر بلد الفن والثقافة والتاريخ تعيد اليوم صياغة حاضرها بفضل أبنائها وجهودهم المخلصة وهي جهود تمنح الجميع شعورًا بالفخر والانتماء. كما أكد أن مصر لم تنسَ يومًا دعم أشقائها ولم تتخل عن واجبها الإنساني، مشيرا إلى دعمها لـ السودان ولبنان، ووقوفها التاريخي إلى جانب القضية الفلسطينية حتى وصولها إلى اتفاقية شرم الشيخ لوقف العدوان على غزة.

انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46

وأشار فهمي إلى أن مصر تحظى بفخر تمثيل أبنائها على الساحة الدولية، من بينهم خالد العناني الأمين العام لـ اليونسكو، ومينا رزق رئيس المجلس التنفيذي لـ منظمة الفاو، بالإضافة إلى تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم، وحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، معبّرًا بتحية خاصة إلى فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق صاحب فكرة المشروع.

في كلمته، أكد فهمي أن مصر قادرة على صناعة المعجزات، وأنها بإرادتها وعملها تستطيع خلق لحظات استثنائية وسينمائية خالدة، هذه اللحظات التي تُضيف إلى قصة «أم الدنيا» مصر، التي تبدأ اليوم عصر النهضة عصر الإبداع والنجاح والإنجاز عصر تُصبح فيه السينما جزءًا من مشروع وطني ينبض بثقافة وفنون وأحلام المصريين.

بعد ذلك، دعا فهمي وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو لإعلان افتتاح الدورة، ليبدأ هنو كلمته بالترحيب بالحضور من نجوم ومبدعي الفن السابع، مذكّرًا بالكاميرا السينمائية التي تجعلنا نعيش آلاف الحيوات، وتجعل من الفن جسرًا يوحّد الشعوب.

وأشار هنو إلى لحظة تاريخية حين اكتُشف قبر توت عنخ آمون بفضل العالم هوارد كارتر، ورأى كيف أن الفن السينمائي أعاد الحياة إلى تلك اللحظة، وبعد نحو مئة وثلاثة أعوام جاء المتحف المصري الكبير ليعيد المجد والروعة، ليبقى شاهدًا على عبقرية الإنسان المصري وقدرته على تحويل الحجر إلى روح، والصورة إلى خلود. كما شدد على أن آلاف القصص الواقعية حول العالم تستحق أن تُروى عبر عدسات السينما، من غزة إلى أفريقيا، ومن الشرق إلى الغرب، فالفن هو اللغة الجامعة للإنسانية.

واختتم هنو كلمته بدعوة الحضور للغوص في عوالم السينما، لاكتشاف الإنسان فينا، ولجعل الفن وعدًا جديدًا بالسلام والحياة والجمال، مؤكدًا بأن المهرجان سيقدّم نسخة تُعلي من شأن الإنسان، عبر أفلام تحكي همومه وأحلامه، وتُجسد رسالة مصر كمنارة للإبداع والتنوير.

ثم أعلن الوزير رسميًا انطلاق الدورة السادسة والأربعين من المهرجان، ليُكمِل الفنان حسين فهمي تقديم الحفل، مستعرضًا جهود ترميم تراث السينما المصرية بالتعاون مع الشركة القابضة للاستثمار الثقافي والسينمائي ومركز ترميم الأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، شاكرا عددًا من القائمين على المبادرة، وأعلن أن عدد الأفلام التي استكملت الترجمة للعرض الدولي قد توفّر، وأن المبادرة تستهدف ترميم نحو 1400 فيلمًا مصريًا حفاظًا على التراث الفني.

لمسة وفاء للنجوم الراحلين في افتتاح القاهرة السينمائي

كما عرض مقطعًا تأبينيًا لأبرز الفنانين الذين فقدتهم الساحة الفنية هذا العام، بينهم نبيل الحلفاوي، سميحة أيوب، لطفي لبيب، سليمان عيد، مدير التصوير تيمور تيمور، المخرج سامح عبد العزيز، والسيناريست أحمد عبد الله.

في نهاية الحفل وجه حسين فهمي الشكر لوزارات الدولة والمؤسسات الداعمة للسينما المصرية، بما في ذلك وزارة الثقافة، وزارة الخارجية، وزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة القاهرة، على دعمهم المتواصل وإيمانهم بدور الفن السابع. كما شكر الوفد الصيني وشركاء التعاون السينمائي مع الصين.

ثم قدّمت الإعلامية جاسمين طه زكي كلمة ترحيبية أكدت أن كل دورة جديدة من المهرجان تجمع عشاق السينما على حب هذا الفن، وأضافت أن السينما ليست مجرد صناعة بل وجدان وحلم وذاكرة وطن، مشيرة إلى أن مصر اليوم تعيش نهضة حقيقية في مختلف المجالات، وأن السينما جزء من هذه النهضة.

بعد ذلك، تم عرض برومو لأفلام المسابقة والبرامج المختلفة، تلا ذلك تقديم لجان التحكيم للمهرجان للمسابقات الرسمية، حيث ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج التركي نوري بيلجي جيلان إلى جانب أعضاء من مصر، رومانيا، الصين، إيطاليا وتونس، وغيرها من اللجان الخاصة بـ «آفاق السينما العربية»، «أسبوع النقاد»، الأفلام القصيرة، الأفلام الوثائقية، جائزة أفضل فيلم عربي طويل، وجائزة أفضل فيلم آسيوي طويل.

تكريم المخرج محمد عبد العزيز بالهرم الذهبي

وفي ختام الحفل، كرّم المخرج نوري بيلجي جيلان بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، ثم قدّم الفنان خالد النبوي جائزة فاتن حمامة للتميز، معبّرًا عن تقديره لمصر وللجمهور ولزملائه، ومُهديًا التكريم لروح والديه وزوجته وأبنائه ومعلميه في أكاديمية الفنون، وكذلك إلى شعب فلسطين. بعد ذلك، تم تكريم المخرج الكبير محمد عبد العزيز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، الذي عبر عن سعادته بهذا التكريم وشكر الجميع، موجّهًا رسالة إلى شباب السينما بأن: «السينما كلما أعطيتها فإنها تعطيك أكثر».

اختُتم الحفل بالإعلان عن عرض فيلم الافتتاح، الفيلم البرازيلي «المسار الأزرق»

إسعاد يونس تعلن اعتزال الزعيم

ي مفاجأة لجمهور الزعيم، أعلنت الفنانة إسعاد يونس اعتزال الفنان عادل إمام رسميًا، مؤكدة أنه لن يقدم أي أعمال فنية جديدة بعد مسيرة حافلة امتدت لعقود.

قالت إسعاد يونس، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة DMC على هامش حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46: "للأسف الأستاذ عادل إمام أعلن أنه مش هيقدم أعمال فنية تاني ويرفض الظهور على الشاشة عبر حتى برنامجي صاحبة السعادة ولكني سأحاول مجددًا بكل الحيل".

زينة تتعرض لموقف محرج

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، موقفًا محرجًا للفنانة زينة، بعد حضورها متأخرة للقاعة.

وفقًا للمصادر، لم يُسمح للفنانة بالدخول إلا بعد تدخل أحد الحضور الذي ساعدها في الدخول، لكنها لم تتمكن من العثور على مكان للجلوس داخل القاعة، ما اضطرها إلى الخروج بعد محاولتين لحضور حفل الافتتاح.

