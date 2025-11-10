جينيفر لورانس تتحدث عن انتقادها للعائلة الملكية في بريطانيا

الإثنين 10 نوفمبر 2025
تحدثت النجمة جينيفر لورانس عن إثارة غضب الناس على موقع التواصل تيك توك، واتهامهم إياها بانتقاد العائلة الملكية في بريطانيا.

وأوضحت جينفر لورنس، خلال تصريحات صحفية لها، أنها لم تنتقد العائلة الملكية، ولكنها تسرد حقائق تاريخية يجهلها البعض، قائلة: "ازداد الأمر حدةً عندما بدأتُ بالتعليق على العائلة الملكية البريطانية، لم يكن الكثيرون يعلمون أن الملكة إليزابيث الثانية متزوجة من ابن عمها.. هذه حقيقة.. كان الناس يعتقدون أنني أسيء إليهم.. وأنا أقول: "لستُ كذلك، هذه حقيقة.. كان ذلك أيضًا في الأربعينيات، لذا كان هذا من الطبيعي".

 

جينيفر لورانس تتألق في العرض العالمي لفيلم Die My Love 

في سياق متصل أقيم مؤخرا، العرض العالمي لفيلم Die My Love، المقرر عرضه رسميا للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

وتألقت بطلة الفيلم جينيفر لورانس، بفستان أسود بسيط، أظهر أناقتها وجمالها الطبيعي.

 

Image

عرض فيلم  Die My Love في مهرجان كان

وعرض فيلم Die My Love، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة ٧٨، لمهرجان كان السينمائي الدولي، التي أقيمت في مايو الماضي.

Image

وتحدث كل من: جينيفر لورنس وروبرت باتينسون، بطلي فيلم Die My Love، عن كواليس العمل والتصوير.

وقال روبرت باتينسون في مؤتمر الفيلم في مهرجان كان عن شريكته جينفر: "عندما تتعامل مع شريكة تعاني من أعراض ما بعد الولادة، أو أي نوع من الأمراض النفسية، فإن محاولة التعامل مع عزلتها، ومعرفة مكان قلبك ودورك في العلاقة أمرٌ بالغ الصعوبة.. خاصةً عندما تكون مجرد رجل، وليس متخصصًا في الصحة النفسية".

Image

تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

  Die My Love، هو فيلم للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

 فيلم  Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي. 

Image

 قصة فيلم Die My Love، تدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء.

