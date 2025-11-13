مصدر بالأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم بتروجت

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة التفاوض مع نجم بتروجت لتدعيم صفوف الفريق في انتقالات الشتاء القادم في يناير.

وأضاف المصدر: هناك تحرك بالفعل لتدعيم صفوف الفريق باللاعب الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت الذي سبق وكان قريب من الانضمام إلى الزمالك في ميركاتو الصيف الماضي قبل تعثر الصفقة.

وأوضح أن النادي بصدد حسم الأمر بشكل نهائي خلال أيام سواء بضم اللاعب أو استبعاده من خريطة الميركاتو بناء على سير المفاوضات مع النادي البترولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

