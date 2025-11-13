الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 3 متهمين بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 متهمين بتحطيم زجاج سيارة وسرقة بعض المتعلقات المالية منها بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

بلاغ من محاسب بالسرقة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغ من محاسب مقيم بالجيزة، أفاد فيه بتعرض سيارته لكسر الزجاج الأمامي وسرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالي من داخلها.


أسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، حيث تم ضبط 3 أشخاص عاطلين مقيمين بمحافظة الجيزة، وعند مواجهته اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

 

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للبت فيها وفق القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة قسم شرطة أول أكتوبر اكتوبر

مواد متعلقة

الاستماع لأقوال شهود العيان في نشوب حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بأكتوبر

الأكثر قراءة

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

القاهرة تصل لـ25 مئوية، درجات الحرارة غدا الخميس

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)

انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية

بالأسماء، إصابة 9 أشخاص بينهم طفلان في تصادم ميكروباص بسيارتي نقل بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الناموس في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

المزيد
الجريدة الرسمية