حبس 3 متهمين بتحطيم زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 متهمين بتحطيم زجاج سيارة وسرقة بعض المتعلقات المالية منها بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ من محاسب بالسرقة

البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغ من محاسب مقيم بالجيزة، أفاد فيه بتعرض سيارته لكسر الزجاج الأمامي وسرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالي من داخلها.



أسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة، حيث تم ضبط 3 أشخاص عاطلين مقيمين بمحافظة الجيزة، وعند مواجهته اعترفوا بارتكاب الواقعة كما ورد في البلاغ.

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المتهمين، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للبت فيها وفق القانون.

