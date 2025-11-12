الأربعاء 12 نوفمبر 2025
لبلبة: ربنا خلقني عشان أكون فنانة وأسعد الناس (فيديو)

لبلبة، فيتو
تحدثت الفنانة لبلبة عن أسباب حبها وتعلقها بمهرجان القاهرة السينمائي، قائلة: "يوم افتتاح المهرجان هو يوم عيد ميلادي، فأنا من مواليد 13 نوفمبر، وعندما تم تكريمي العام الماضي فى دورة المهرجان كانت فرحتي اتنين الأولى افتتاح المهرجان وتكريمي والثانية عيد ميلادي".
وأضافت فى تصريحات تلفزيونية على هامش افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي: "والدتي كانت ممثلة، ويوم مولدي كانت تصور أحد أعملها الفنية وعندما شعرت بآلام الولادة توجهت للمستشفى، ولكنني ولدت قبل دخولها غرفة العمليات وكان ذلك فى الساعة الثانية عشر وعشر دقائق فجر يوم 13 نوفمبر".


واوضحت: " انا ربنا خلقني عشان اكون فنانة وأدي سعادة للناس، واقدم لهم شئ حلو يبهرهم ويتعلموا منه، وما قدمت من اعمال فنية نصف ما اتمنى لتقديمه".
 

وانطلق حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين.


وينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو.


ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد​.

