مهرجان القاهرة السينمائي يحيي ذكرى النجوم الراحلين في افتتاح الدورة الـ46

شهد حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لحظة مؤثرة بعرض صور لرموز الفن المصري الذين رحلوا خلال العام، وذلك تقديرًا لعطائهم الكبير ومسيرتهم الفنية الغنية.

تكريم ووفاء لرموز الفن

وأعلن الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان إحياء ذكرى رحيل نخبة من الفنانين والمبدعين الذين تركوا بصمة لا تُنسى في وجدان الجمهور، وهم:

الفنان نبيل الحلفاوي

الفنانة سميحة أيوب

الفنان لطفي لبيب

الفنان سليمان عيد

المخرج تيمور تيمور

المخرج سامح عبد العزيز

الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله

لحظة وفاء وسط أضواء الافتتاح

يذكر أن هؤلاء الفنانون أسهموا في إثراء السينما والدراما المصرية لعقود طويلة.

"السينما ذاكرة الوطن"

وأكدت إدارة المهرجان أن هذه اللفتة تأتي ضمن تقليد سنوي لتخليد ذكرى رموز الفن، تأكيدًا على أن السينما ليست مجرد صناعة، بل ذاكرة وطن ووجدان شعب.

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، في احتفالية فنية تُقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مشاركة نخبة من نجوم السينما وصناع الفن من مصر والعالم، إلى جانب وفود من مؤسسات سينمائية دولية، وسط أجواء احتفالية تعكس مكانة المهرجان كأحد أبرز الملتقيات الفنية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

