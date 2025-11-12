موقف محرج للفنانة زينة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ46

18 حجم الخط

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، موقفًا محرجًا للفنانة زينة، بعد حضورها متأخرة للقاعة.

وفقًا للمصادر، لم يُسمح للفنانة بالدخول إلا بعد تدخل أحد الحضور الذي ساعدها في الدخول، لكنها لم تتمكن من العثور على مكان للجلوس داخل القاعة، ما اضطرها إلى الخروج بعد محاولتين لحضور حفل الافتتاح.

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

انطلق حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين.



وينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو.



ترفض تيريزا ذلك المصير وتنطلق في رحلة عبر نهر الأمازون لتحقيق أمنية أخيرة قبل سلب حريتها، وهو قرار سيغير حياتها إلى الأبد​.



الفيلم إنتاج مشترك من البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا، من بطولة دينيز وينبيرج، رودريجو سانتورو، ميريام سوكوراس وآدانيلو

