المصري الديمقراطي الاجتماعي يواصل دعم مرشحيه بجولة الإعادة بانتخابات النواب

كشفت المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 عن تأهل اثنين من مرشحي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى جولة الإعادة في دوائرهم الانتخابية.

مؤشرات نتائج انتخابات النواب



وجاءت حصر الأصوات لتشير إلى استمرار كل من حسين غيته عن دائرة مغاغة وبني مزار والعدوة بمحافظة المنيا، ومدحت ركابي عن دائرة أسوان وأبو سمبل ودراو بمحافظة أسوان.

ويواصل الحزب متابعة إعلان النتائج الرسمية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، معربًا عن دعمه الكامل لمرشحيه في جولة الإعادة، واستمراره في الدفاع عن مبادئ المشاركة والتعددية وتمثيل الأصوات الديمقراطية داخل البرلمان المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 أُجريت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وشملت 14 محافظة من بينها الجيزة والإسكندرية والفيوم والمنيا وأسوان.

مؤشرات مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية

وشهدت العملية الانتخابية مشاركة واسعة من المرشحين على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، وسط إشراف تأمين أمني مكثف داخل اللجان وخارجها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمليات الفرز جرت في أجواء مستقرة، مع تلقي عدد من الملاحظات الفنية التي تمت مراجعتها في اللجان العامة.

ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيدًا لانطلاق جولة الإعادة.

وتعد هذه الانتخابات أول اختبار برلماني موسع منذ تطبيق التعديلات التشريعية الأخيرة التي وسعت نطاق المنافسة على المقاعد الفردية، وفتحت المجال أمام الأحزاب السياسية لتقديم قوائم متنوعة.

