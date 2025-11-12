وزير الثقافة يعلن افتتاح الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة: "نحن فى حضرة الكاميرا الساحرة التى تجمعنا، ذلك الفن الذى أعاد إلى الحياة تاريخ لا يزول".

وأضاف فى كلمته على هامش افتتاح الدورة الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي: " اليوم بعد مائة وثلاث أعوام يأتي المتحف المصري الكبير، ليعيد لتلك اللحظة مجدها وللخيال طاقته وللحضارة المصرية صوتها ويقف شاهدا على عبقرية الإنسان المصري وقدرته الفريدة".



وأوضح: "المتحف المصري يفتح أمام السينما آفاق جديدة للإلهام"، موضحا: "آلاف القصص الواقعية تستحق أن ترى وتتسجد عبر عدسات السينما، ذلك الفن الذى عاش معنا وعشنا معه، وجسر يصل لكافة الشعوب، واليوم من مهرجان القاهرة السينمائي ندعوكم أن تبحروا فى عوالم السينما وأن تعيدوا اكتشاف الإنسان فينا وأن تجعلوا من الفن وعد جديدا للسلام والحياة".



وأكد: "نعلن افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي".



وانطلق حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفيلم الروائي "المسار الأزرق" (The Blue Trail – O Último Azul) ليكون فيلم افتتاح الدورة السادسة والأربعين.



وينقل الفيلم، للمخرج البرازيلي جابريل ماسكارو، قصة تيريزا البالغة من العمر 77 عامًا، والتي تعيش في بلدة صناعية صغيرة بالأمازون، إلى أن تتلقى قرارًا رسميًا بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة للمسنين. في هذا المكان المعزول يُؤخذ كبار السن لقضاء سنواتهم الأخيرة بينما يكرس الجيل الشاب حياته للإنتاجية والنمو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.