الأولى منذ عقود، وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية لبريطانيا

بدأ وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، أول زيارة رسمية للمملكة المتحدة، بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع.

طموحات الشعب السوري وتطلعه إلى بناء دولة قوية

وقال وزير الخارجية السوري عبر تغريدة علي موقع التواصل الإجتماعي (إكس – X)، إن الزيارة تحمل طموحات الشعب السوري وتطلعه إلى بناء دولة قوية تضمن مستقبلا آمنا وكريما لأبنائها والأجيال القادمة، مشيرا إلى الأهمية الرمزية والعملية لهذه الخطوة ضمن مسار فتح قنوات التواصل مع المجتمع الدولي.

أول زيارة رسمية لبريطانيا منذ عقود

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري إلى لندن منذ عقود، في مؤشر على التحول الدبلوماسي الذي تشهده سوريا في ظل الرئاسة الجديدة.

