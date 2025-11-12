الأربعاء 12 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

جمانة مراد: بخاف من الحسد ونفسي أعمل شجرة الدر

جمانة مراد، فيتو
جمانة مراد، فيتو
قالت الفنانة جمانة مراد إنها تخاف من الحسد، وهى تشارك فى السباق الرمضاني بمسلسل وفيلم وعمل مسرحي، موضحة: "أسعى لاختيار الأعمال الجديدة وتستفزني، ونفسي أعمل حاجات كثيرة وتكون أدوار مختلفة". 


وأضافت على هامش افتتاح لدورة الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي: "نفسي أعمل دور شجرة الدر، وأنا شاطرة فى اللغة العربية"، مؤكدة: "بحب السيما منذ كان عمرى 5 سنوات فالسينما بالنسبة لى عشق".

 

وانطلقت مساء اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، في احتفالية فنية تُقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مشاركة نخبة من نجوم السينما وصناع الفن من مصر والعالم، إلى جانب وفود من مؤسسات سينمائية دولية، وسط أجواء احتفالية تعكس مكانة المهرجان كأحد أبرز الملتقيات الفنية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
 

الجريدة الرسمية