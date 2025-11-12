مباحثات مصرية تركية في أنقرة تؤكد أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام

18 حجم الخط

عقد وزيرا خارجية مصر وتركيا بدر عبد العاطي وهاكان فيدان مباحثات موسعة في العاصمة أنقرة، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

التنسيق حول خطة ترامب الخاصة بغزة

وأكد الوزيران خلال المباحثات ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، بما يضمن وقف التصعيد وتهيئة الأجواء لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الإنساني.

مشاركة تركية مرتقبة في إعادة إعمار غزة

وشدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على أن القاهرة تتطلع إلى مشاركة تركية فعالة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على حشد الجهود الدولية لدعم عملية الإعمار وتخفيف معاناة سكان القطاع.

تأكيد مشترك على حل الدولتين

واتفق الجانبان على التمسك بضرورة التوصل إلى حل الدولتين كخيار استراتيجي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدين أن الحل العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر المفاوضات المباشرة واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

دعم مصري لوحدة السودان واستقراره

وجدد عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان واستقرار مؤسساته الوطنية، مؤكدًا أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار لتهيئة المناخ أمام الحلول السياسية الشاملة وإنهاء معاناة المدنيين.

