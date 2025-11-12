الأربعاء 12 نوفمبر 2025
حوادث

إخماد حريق اندلع في مطعم شهير بمنطقة السيد البدوى بطنطا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق ضخم داخل مطعم الزيني بطنطا دون إصابات
شهدت مدينة طنطا في محافظة الغربية اليوم اندلاع حريق ضخم داخل مطعم "الزيني" الكائن أمام مسجد السيد البدوي.

محافظ الغربية يتابع حادث انهيار سقف مصنع على العمال بالمحلة ويزور المصابين بالمستشفى (صور)

انقلاب سيارة نقل "خلط خرسانة" على طريق طنطا (فيديو)

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بمنطقة السيد البدوى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمحال والمباني المجاورة وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم الحركة وتأمين المكان.

وأكدت مصادر أمنية أنه لا توجد إصابات تذكر باستثناء حالة اختناق بسيطة تمت معالجتها في موقع الحادث دون الحاجة لنقلها إلى المستشفى مشيرة إلى أن الحريق جار فحص أسبابه من قبل الجهات المختصة.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد داخل المطعم لضمان عدم تجدد الاشتعال.

