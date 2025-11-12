إخماد حريق اندلع في مطعم شهير بمنطقة السيد البدوى بطنطا

18 حجم الخط

شهدت مدينة طنطا في محافظة الغربية اليوم اندلاع حريق ضخم داخل مطعم "الزيني" الكائن أمام مسجد السيد البدوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بمنطقة السيد البدوى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمحال والمباني المجاورة وسط تواجد أمني مكثف لتنظيم الحركة وتأمين المكان.

وأكدت مصادر أمنية أنه لا توجد إصابات تذكر باستثناء حالة اختناق بسيطة تمت معالجتها في موقع الحادث دون الحاجة لنقلها إلى المستشفى مشيرة إلى أن الحريق جار فحص أسبابه من قبل الجهات المختصة.

وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال التبريد داخل المطعم لضمان عدم تجدد الاشتعال.

