المعمل الجنائي يعاين حريق اندلع داخل مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية في أكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق اندلع داخل مصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

اندلاع حريق في مصنع اعلاف

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل مصنع أعلاف، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها للمصانع والمخازن المجاورة.

وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بالتحقيقات، لبدء تحقيقاتها للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

