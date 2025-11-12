خطوات فتح الحساب من خدمة الأهلي نت في البنك الأهلي

18 حجم الخط

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن خطوات فتح الحساب من خلال خدمة الأهلي نت.

وأوضح مسؤولو بنك الأهلي المصري أنه يمكن للعملاء فتح حساب فرعي من خلال خدمة الأهلي نت عن طريق الخطوات التالية:

الضغط على "الحسابات".

ثم الضغط على "حسابات جارية وتوفير".

ثم الضغط على "حساب فرعى جديد".



وغير مسموح احتفاظ العميل لدى البنك بأكثر من حساب مصرفي واحد من ذات النوع والعملة، كما أنه غير مسموح ايضًا احتفاظ العميل بأكثر من حساب توفير بدوريات صرف عائد مختلفة.

وفي سياق متصل حدد البنك الأهلي خدمات للعملاء يتم تقديمها من خلال خدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل، التي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

وأضاف البنك أنه تتيح للعملاء التعديلات الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من أي مكان وفي أي وقت مثل:

الاشتراك الذاتي

الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الموبايل البنكي _ الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

